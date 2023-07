Exklusiv: Gamigo Gamers Party – Auch zur gamescom 2023 keine Party

Damals war alles besser… Ganz so abwegig ist diese brisante Aussage mittlerweile nicht mehr. Zu den letzten Präsenz gamescom’s in den Jahren 2017-2019 gehörte die Gamigo Gamers Party im Wartesaal am Dom mittlerweile schon fast zum Inventar der Messe und war das Aushängeschild für coole Community-Partys. Nachdem wir euch 2019 exklusiv die Infos zur Party verraten durften, müssen wir euch leider zum zweiten Mal in Folge exklusiv mitteilen, dass die legendäre Gamigo Party auch 2023 nicht stattfinden wird. 🙁

Gamigo gamescom Party 2023 findet nicht statt

Wie das Hamburger Unternehmen uns auf Nachfrage verriet, wird es leider auch in diesem Jahr keine Gamigo Party zur gamescom 2023 in Köln geben. Der bekannte Free2Play Online- & Browsergames-Entwickler meldete hingegen, dass sie lediglich im Businessbereich vor Ort sein werden. Dies kann im offiziellen Ausstellerverzeichnis so auch nachgeschaut werden.

“Eine gamigo Party wird es dieses Jahr allerdings nicht geben. Wird alles dieses Mal etwas kleiner und gemütlicher ” so die Aussage der Presseabteilung Gamigo.

Was sagt ihr zu der Entscheidung, dass die Gamigo Gamers Party zur gamescom auch in diesem Jahr ausfällt? Wart ihr in den vergangenen Jahren schon einmal dabei? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Falls nicht, hier nochmal ein Video zur Party aus 2019:

Quelle: Gamigo auf Nachfrage

Titelbild: © Gamigo Group AG