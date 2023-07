gamescom 2023 – Spannende Titel auf dem Indie Arena Booth | Part 2

Die gamescom 2023 rückt langsam aber sicher immer näher und allmählich steigt auch bei uns in der Redaktion die Vorfreude ins Unermessliche. Grund dafür sind die zahlreichen Spiele, die wir uns vor Ort anschauen werden. Manche hinter verschlossenen Türen, manche für alle zugänglich. Zu letzteren gehören auch die Games des Indie Arena Booth. Darunter verbergen sich auch viele Perlen. Damit ihr vielleicht schon mal einplanen könnt, welche Spiele ihr euch vor Ort ansehen wollt, präsentieren wir euch nun fortlaufend eine Auswahl an Spielen, die in der Indie-Halle (Halle 10) zu sehen sein werden.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Während Piraten-Fans immer noch auf Skull & Bones warten müssen, gibt es aber schon bald Indie-Nachschub. Shadow Gambit ist ein Stealth-Strategiespiel, welches mit einem bunten und sympathischen Grafikstil punkten kann. Allzu historisch korrekt nimmt sich das Spiel aber nicht. Stattdessen wird ein alternatives Setting konstruiert. Die verfluchte Piratin Afia bricht auf eine Reise auf, um die schwarzen Perlen zu finden, die ihre Crew zum Leben erwecken können. Jeder von Ihnen ist ein eigenständiger und spielbarer Charakter, die eigene und ausgefallene Fähigkeiten besitzen. Mit ihr geht es gegen die Inquisition, die nichts übrig haben für Übernatürliches. Auf der Red Marley, dem eigenen Geister-Piratenschiff, geht es zu neuen Missionen oder man lernt einfach die verschiedenen Persönlichkeiten der eigenen Crew kennen. Vom Schiff aus bereist man unterschiedlichste Ort der alternativen Karibik und bestreitet zahlreiche Strategie-Kämpfe mitsamt der Crew. Am 17. August steht der Release an. Dann erscheint das Spiel von Mimimi Games für Windows, Playstation und Xbox.

The Wandering Village

Ein City-Builder auf einer gigantischen Kreatur? Klingt verrückt, aber auch interessant. Da der Rest der Welt unbewohnbar wird, lasst ihr euch auf dem Rücken der gigantischen Kreatur Onbu nieder. Dort gilt es eine Gesellschaft auf zu bauen, zu siedeln, Produktionsketten entstehen zu lassen. Onbu ist dabei ein elementarer Faktor. Lebt man harmonisch mit der Kreatur oder verhält man sich mit seiner Siedlung ausbeuterisch und lebt als Parasit auf dem Rücken des Wesens. Zudem reist das Geschöpf durch verschiedene Biome, wie Wüsten oder Gebirge. Die klimatischen Veränderungen bei der Reise wirken sich auch auf die Siedlung aus. Somit ist nicht nur die stetige Ausbau wichtig, sondern auch auf die andauernden Veränderungen zu reagieren. The Wandering Village erschien im letzten Jahr im Early Access. Somit dürfte bald der vollständige Release anstehen.

Arctic Awakening

Der Name ist Programm. Man erwacht nach einem Flugzeugabsturz inmitten der Wildnis von Alaska, allein auf sich selbst gestellt. Nur ein Therapiebot ist der einzige Kontakt. Der Co-Pilot Donovan ist verschwunden. Lebt er noch? Wo ist er? Man begibt sich nun auf die scheinbar unmögliche Suche, die von einem Überlebenskampf geprägt ist. Doch was nach einem klassischen Survival Game klingt, entpuppt sich als narratives First-Person-Erlebnis. Der Fokus liegt auf einer packenden Geschichte, in der man immer wieder vor Entscheidungen gestellt wird, die die Handlung verändert. Das stets wechselhafte Wetter macht es nicht einfacher. Das Spiel erscheint zudem auch noch episodisch. Die GoldFire Studios bedienen dabei Windows, Mac, Linux, Playstation und Xbox. Ein konkretes Datum gibt es aber leider noch nicht.

Terra Memoria

La Moutarde entwickelt derzeit Terra Memoria, ein RPG mit einer Mischung aus 3D und Pixel-Art Optik, welches ein wenig an alte Final Fantasy Spiele erinnert. Eine Gruppe schräger Figuren erkundet dabei Terra, um den merkwürdigen Dingen im Land auf den Grund zu gehen. Warum herrscht denn schon wieder Kristallmangel? Dabei lernt man eine Vielzahl denkwürdiger Figuren kennen, um bei den Ermittlungen voranzuschreiten. Dazu stehen einem zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, um Bauwerkzeug zu nutzen. Dies benötigt man insbesondere für die Rätsel, die das Spiel zu bieten hat. In Kombination mit der Musikuntermalung, verspricht Terra Memoria eine sehr einzigartige RPG-Erfahrung zu werden. Ein Releasedatum gibt es noch nicht. Jedoch wissen wir, dass das Spiel für PC, Playstation, Xbox und Nintendo Switch geplant ist.

Worldless

Worldless hat sich ein sehr anderes Thema rausgenommen. In einer unbestimmten Welt treffen zwei Ebenen aufeinander. Durch die Gegensätzlichkeiten entstehen Auseinandersetzungen. Das Ziel ist es jedoch Transzendent zu erreichen. Der 2D-Actionplatformer weis dabei mit seiner formlosen Welt das Interesse zu wecken. Denn Worldless sieht an so vielen Stellen experimentell, eigensinnig und eigenartig aus, sodass man am Liebsten selbst einmal eintauchen will. Darin bewegt man sich durch Springen, Gleiten und Laufen, um die unterschiedlichen Passagen zu meistern. Ein großer Kontrast dazu bildet das Kampfsystem. Denn dieser ist rundenbasiert und erfordert daher auch ein gewisses taktisches Maß. Dank eines Skill-Trees gibt es aber auch immer wieder neue Fähigkeiten, die man freischalten kann. Die Noname Studios, die das Spiel für Windows und Xbox veröffentlichen werden, haben allerdings noch kein Releasedatum.

