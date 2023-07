Xbox Game Pass – Neue Abo-Stufe ersetzt Xbox Live Gold?

Dass Xbox Live Gold früher oder später nicht länger neben dem Xbox Game Pass koexistieren wird, war nicht erst seit heute ein Thema. Doch nun könnte der besagte Tag tatsächlich in Sichtweite geraten. Laut einem Artikel, mitsamt Screenshots, krempelt Microsoft das Abo-Modell kräftig um.

Xbox Game Pass löst Xbox Live Gold vollständig ab

Seit über 20 Jahren besteht bereits Xbox Live Gold. Das Abonnement ermöglicht das Online-Spielen via Xbox Network und bekam vor ca. 10 Jahren noch mit Games with Gold ein weiteres Feature spendiert. Dort erhielt man bis heute zwischen 2-4 Spiele “kostenlos” pro Monat hinzu und konnte dieser mit laufender Subscription spielen. Vor einigen Jahren kam der Xbox Game Pass hinzu, der neben Xbox Live Gold auch noch einen dicken Katalog an Spielen mitbringt. In den letzten Jahren wurden die Spiele für Xbox Live Gold immer unspektakulärer, während der Game Pass immer mehr auftrumpfte. Ein Ablöse war nur eine Frage der Zeit.

Laut einem Bericht von Windows Central, der jedoch wieder offline genommen wurde, plant Microsoft nun den Service zu erneuern. Konkret würde das Gold-Abo eingestampft werden. Stattdessen soll es eine neue Stufe des Game Pass geben. Das “Core”-Modell würde Gold damit ersetzen und Online-Zugang ermöglichen. Zusätzlich würde es eine kleine Auswahl von Titeln geben, die man im Zuge des Abonnements spielen könne, ähnlich wie beim normalen Game Pass. Dabei soll der Preis identisch zu dem von Live Gold sein. Die Auswahl an Titeln werde aber zwischendurch variieren.

Diese Titel sollen Teil der “Core”-Version sein:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Wie bereits bei Live Gold, würden auch Core-Mitglieder besondere Sale-Angebote erhalten. Alle laufenden Gold-Abos würden automatisch in die Core-Mitgliedschaft umgewandelt werden. Die bisherigen über Gold aktivierten “kostenlosen” Spiele, würden weiterhin an den Account gekoppelt und spielbar sein. Lange warten müssen wir laut des Gerüchts ebenfalls nicht. Bereits am 14. September soll die Umstellung erfolgen. Eine offizielle Stellungnahme gab es diesbezüglich noch nicht, daher müssen wir die Infos noch mit Vorsicht genießen.

*Update*

Das Gerücht wurde mittlerweile offiziell von Microsoft bestätigt!

