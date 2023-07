Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 29.2023

Anscheinend möchte die Spieleindustrie nicht, dass ihr im Sommer eure Zeit draußen verbringt, denn diese Woche hat die Releasevorschau fast 30 Spiele für euch parat. Fast schon ein Überangebot an neuen Zockereien, bei denen die Auswahl nicht leicht fällt. Allerdings kann bei so einer Menge an Spielen auch niemand behaupten, dass nicht für jeden Spielegeschmack etwas dabei ist. Also schauen wir uns diese etlichen Spiel mal an.

Eine Releasevorschau so vollgepackt wie ein Freibad im Hochsommer

Coreborn: Nations of the Ultracore (PC) – 18. Juli

Ein Multiplayer-Action-Adventure basierend auf dem Pen&Paper-Spiel von den Rocketbeans.

From Madness with Love (PC) – 18. Juli

Eine Visual Novel Dating Sim in einer japanischen Highschool.

Full Void (PC) – 18. Juli

Ein nostalgischer 2D-Rätsel-Platformer im Stile alter Spiele wie Another World und Flashback.

Lisa: Definitive Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Juli

Der Name ist Programm, die Definitive Edition des RPGs enthält überarbeitete HD-Grafik, eine neue UI, neue Songs und mehr.

My Friendly Neighborhood (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 18. Juli

Ein Survival-Horror-Titel, bei dem ihr von Muppet-Figuren verfolgt werdet.

Remedium: Sentinels (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. Juli

In diesem Auto-Shooter müsst ihr euch mit eurem Sentinel-Roboter vor heranstürmenden Monsterhorden verteidigen.

Roto Force (PC) – 18. Juli

Ein Bullet-Hell-Shooter den ihr steuert, indem ihr das Spielfeld selbst rotiert.

Techtonica (PC) – 18. Juli

Ein weiteres Spiel in einem immer populärer werdenden Genre, wo ihr eure eigene, automatisierte Fabrik aufbauen müsst, Spiele wie Factorio und Satisfactory lassen grüßen.

Viewfinder (PC, PS5) – 18. Juli

Ein sehr künstlerisch angehauchtes Spiel, bei dem es vor allem um die richtige Perspektive geht.

Xenonauts 2 (PC) – 18. Juli

Ein Topdown-Strategiespiel über die Abwehr eine Alien-Invasion.

Blackout Protocol (PC) – 19. Juli

Ein Twinstick-Koop-Shooter mit Roguelite-Elementen und düsterer Atmosphäre.

Cramped Room of Death (PC, Switch) – 19. Juli

Eine Mischung aus Dungeon Crawler und Puzzle-Spiel, in welchem ihr nur mit einem Speer bewaffnet düstere Verliese erkundet.

Cross Tails (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Juli

Ein rundenbasiertes Japano-Taktik-RPG, angelehnt an Spiele wie Fire Emblem.

Let’s! Revolution! (PC) – 19. Juli

Ein Strategie-Puzzle-Mix mit rundenbasierten Kämpfen und kniffligen Rätseln.

Tea For God (PC) – 19. Juli

Ein frei gestaltbares VR-Abenteuer mit den Spielegenres, die ihr euch aussuchen könnt.

The Repair House (PC) – 19. Juli

Eure Aufgabe ist es, eure eigene Reparaturwerkstatt zu gestalten und auch allerlei Gerätschaften wieder auf Vordermann zu bringen.

Ducky’s Delivery Service (PC) – 20. Juli

Ihr seid eine Ente mit Propeller-Rucksack und liefert Briefe und Pakete aus, mehr muss man über dieses Spiel nicht wissen.

Homeseek (PC) – 20. Juli

Ein storylastiger City-Builder in einer postapokalyptischen Wüstenlandschaft.

Krzyżacy: The Knights of the Cross (PC) – 20. Juli

Ein taktisches Deckbuilding-RPG basierend auf den Werken vom historischen Autor Henryk Sienkiewicz.

Lakeburg Legacies (PC) – 20. Juli

Eine Dorfbau-Simulation, bei der es vor allem darum geht, eure Dorfbewohner*innen möglichst passend zueinander zu paaren, um die bestmöglichen Nachfahren zu erschaffen.

Might and Magic: Clash of Heroes Definitive Edition (PC, PS4, Switch) – 20. Juli

Eine Mischung aus Puzzle-Spiel und rundenbasierter Strategie.

Nobunaga’s Ambition: Awakening (PC, PS4, Switch) – 20. Juli

Das 40-jährige Jubiläum dieser legendären historischen Strategie-Reihe.

Punch Club 2: Fast Forward (PC, PS5, XSX, Switch) – 20. Juli

Auf der Straße trainieren und dann in den Ring steigen, so lautet die Devise in dieser Fortsetzung des Indie-Hits.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island (PC, Xbox One, XSX) – 20. Juli

Eine Story-Erweiterung mit Elementen und vielen bekannten Figuren aus den Monkey Island-Spielen.

Strategic Mind: Fight for Dominance (Xbox One, XSX) – 20. Juli

Ein hierzulande vielleicht etwas kontroverser Strategie-Titel, da es darum geht, in der Rolle der Deutschen mittels Blitzkrieg-Methoden Europa einzunehmen.

The Sims 4: Horse Ranch Expansion Pack (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 20. Juli

Die nächste Erweiterung der Lebenssimulation fokussiert sich auf Pferde und alles, was mit diesen Tieren zu tun hat.

Unholy (PC, PS5, XSX) – 20. Juli

Ein Survival-Horrorspiel in einer verfallenen Stadt voller Monster.

Brewpub Simulator (PC) – 21. Juli

Ihr öffnet eine Bar, dekoriert diese und bietet euren Gästen das beste selbstgebraute Bier an, was sie je getrunken haben.

Pikmin 4 (Switch) – 21. Juli

Den Abschluss macht der heiß erwartete neue Teil von Nintendos beliebter Strategie-Reihe mit den bunten Pflanzenwesen.

Also wenn das mal nicht eine gesunde Auswahl an Spielen war, dann weiß ich auch nicht. Lasst euch von dieser Menge an Spielen aber nicht davon abhalten, bei schönem Wetter auch mal rauszugehen. Wenn ihr trotz diesem Batzen an Spielen immer noch nicht genug von neuen Releases habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einen Blick in die Releasevorschau werft.

Pikmin 4 - [Nintendo Switch] Die Pikmin sind zurück und ziehen in ein großes Abenteuer in Pikmin 4 für Nintendo Switch - zupfe sie aus dem Boden und gib ihnen Befehle, während du mit ihrer Hilfe einen geheimnisvollen Planeten erkundest.

Die neugierigen Kreaturen gibt es in verschiedenen Varianten: Für die roten Pikmin beispielsweise ist Feuer kein Problem, und die neuen Eis-Pikmin können Gegner sowie die Umgebung einfrieren.

Bei der Erkundung des Planeten gilt es, die Fähigkeiten der Pikmin strategisch geschickt zu nutzen. Mit ihren Kräften und etwas Strategiegeschick kannst du alle Hindernisse auf diesem eigenartigen neuen Planeten überwinden.

Auch Otschin, der Weltraumhund, begleitet dich auf deinem Abenteuer. Dieser verlässliche Gefährte kann Hindernisse durchbrechen, schwere Gegenstände transportieren und Pikmin auf seinem Rücken tragen.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.