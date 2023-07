How Do You Live? – Amerikanischer Titel und erste Reaktionen bekannt

Am 14.7. war es endlich soweit! Ghiblis neuer Film mit dem Arbeitstitel How Do You Live?, aus der Feder von Hayao Miyazaki, feierte in Japan Premiere. Nun wurden der amerikanische Titel des Films und die ersten Reaktionen bekannt.

The Boy and the Heron

Erst vor wenigen Tagen haben wir einen Artikel über alle bis dato bekannten Informationen zu Ghiblis neuen Film How Do You Live? geschrieben. Nun, einen Tag nach der Premiere des Films, kommen neue Details ans Licht. Der amerikanische Filmverleiher GKIDS hat angekündigt, die Vertriebsrechte an dem Film erworben zu haben und ihn unter dem Titel The Boy and the Heron auf dem US-amerikanischen Markt zu vertreiben. Dabei soll dieselbe Marketingstrategie verfolgt werden, wie bisher: Es sollen keine Teaser oder Trailer veröffentlicht werden. Miyazakis neues Werk wird bereits Ende des Jahres auf den nordamerikanischen Kinoleinwänden zu sehen sein. Wann und ob es der Film auch in die europäischen Kinos schafft, ist bisher aber leider noch ungewiss.

Erste Reaktionen schwappen gen Westen

Nach der Premiere am 14.7. kommen nun langsam die ersten Reaktionen und Informationen zu dem Film und seiner Story auch bei uns an. Wie vom Produzenten bereits angekündigt, hat der Film nicht die Handlung des Buches adaptiert, sondern erzählt eine von Miyazaki geschriebene Geschichte über den Jungen Mahito. Mahito verliert seine Mutter im Zweiten Weltkrieg und flieht daraufhin mit seinem Vater und dessen neue Frau in die ländlichere Gegend Japans. Dort muss er seine tiefe Trauer über den Verlust seiner Mutter verarbeiten und trifft auf einen sprechenden Reiher. Kurz darauf findet er einen mysteriösen Turm, der zu einer parallelen Fantasie-Welt führt. Nachdem seine neue Stiefmutter verschwindet, folgt er dem Reiher in den Turm, um die verschwundene Frau wiederzufinden.

Die bisherigen Reaktionen auf Miyazakis neues Werk fallen sehr positiv aus und besonders die Animation wird gelobt. Der Film soll eine etwas dunklere Stimmung vermitteln, als die meisten Ghibli-Filme. Zudem sei die Thematik des Films komplizierter im Vergleich zu denen der Vorgänger. Manche Kritiker haben sogar bereits Parallelen zwischen dem Film und Hayao Miyazakis Leben gezogen, was die besondere persönliche Note erklären könnte, von der berichtet wird.

Quelle: The Hollywood Reporter

Titelbild: © Studio Ghibli