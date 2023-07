Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Ach die Cameos

Ein Jahr ist vergangen, seitdem Doctor Strange in the Multiverse of Madness in den Kinos erschien. Mittlerweile sollte eigentlich jeder seine ganz eigene persönliche Kritik in die Welt gebracht haben. Einiges gab es ja leider schon zu bemängeln, an einem Film, der im Vorfeld so viel versprach. Jetzt meldet sich aber auch nochmal Hayley Atwell selbst und erzählt etwas über ihre Figur der Peggy Carter oder auch Captain Britain!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness mit Problemen in den besten Szenen

Über die Kritik an Marvel Projekten wurde in den letzten Monaten und teilweise sogar Jahren viel geredet. Auch die Fortsetzung Doctor Strang in the Multiverse of Madness entging dem nicht und musste herhalten. Für einen Film mit Multiversum im Namen, war die Einbindung dessen doch ganz schön dürftig. Das Einzige, was an ein chaotisches Multiversum Abenteuer erinnerte, war der Ausflug zur Erde-838. Dort tragen Strange und America Chavez auf die Illuminati. Nicht die von Dan Brown, sondern eine Gruppierung bestehend aus den klügsten Anführ*innen die Marvel zu bieten hat. Dazu gehören Reed Richards, Charles Xavier, Peggy Carter alias Captain Britain, Black Bolt und Maria Rambeau als Captain Marvel. Ein wahres Feuerwerk an spannenden Cameos. Vor allem Figuren auf die man sich freuen konnte. Black Bolt hätte beispielsweise seine Inhumans Serie vergessen machen können. Jedoch war es ihm nicht gegönnt

All diesen Figuren wurde nicht viel gegönnt, denn sie wurden etwas zu schnell von Wanda Maximoff auf brutalste Weise getötet. Während man in der Disney Serie What if… noch einiges über Peggy Carter als Captain Britain erfahren konnte, ereilte sie in Film ein schnelles Ende. Was selbst Hayley Atwell, die langjährige Schauspielerin von Agent Carter, etwas verstimmte. Sie hatte das Gefühl da wäre mehr möglich gewesen mit Peggy. Ähnlich wie in What if…. Es war definitiv nicht ihr Wille, nach der Steve Rogers bekannten Aussage: “Ich kann den ganzen Tag so weiter machen”, eben nicht mehr weiter machen zu können. Aber zumindest spiele Regisseur Sami Raimi mit den exorbitanten Vorstellungen der Zuschauer*innen, indem er alle von Wanda töten ließ. Das hat aber nicht jedem gefallen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Parasite - Finde den Eindringling! Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Jo Yeo-jeong (Schauspieler)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: TVLine

Titelbild: © Marvel