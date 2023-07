How Do You Live? – Alles über Ghiblis neuen Film

In wenigen Tagen ist es endlich soweit: Hayao Miyazakis neuester Film How Do You Live? kommt in die japanischen Kinos. Leider wird dieser Film auch sein letzter sein. Was bisher alles über sein neues Werk bekannt ist, erfahrt ihr hier bei uns.

Nur noch wenige Tage

Ende letzten Jahres horchten Ghibli-Fans auf, als Toho verkündete, dass 2023 ein neuer Film von Hayao Miyazaki in die japanischen Kinos kommen wird. Wieso das so eine große Überraschung war? Weil Miyazaki bereits Jahre zuvor, genauer gesagt im Jahr 2013, in den Ruhestand gegangen ist. Anscheinend konnte ihn das nicht davon abhalten, einen neuen Film zu schreiben. Nun ist es endlich in wenigen Tagen soweit: How Do You Live? kommt am 14. Juli 2023 in die japanischen Kinos. Und das sogar in IMAX, wie vor wenigen Tagen verkündet worden ist.

Die Produktion des Films begann bereits im Jahr 2016. Doch worum geht es in dem Film eigentlich?

Eine Coming-of-Age-Story im Ghibli-Stil?

How Do You Live? nimmt sich den gleichnamigen japanischen Roman (jap. Kimitachi wa Dō Ikiru ka) des Autors Genzaburo Yoshino zum Vorbild. Das Buch erschien bereits 1937 und wurde nach einigen Abänderungen und Anpassungen 1945 erneut veröffentlicht. Heute zählt die Geschichte zu den Klassikern der japanischen Literatur. Aber: Eine einfache Verflimung des Buchs wird der Film wohl nicht.

Der Roman handelt von dem 15-jährigen Junichi Honda, der zwar gut in der Schule ist, dennoch immer wieder auf alle möglichen Hürden in seinem (Schul-)Alltag stößt. Junichi lebt bei seinem Onkel und gemeinsam müssen sie sich ihrer Armut sowie den Widrigkeiten ihres persönlichen Wachstums stellen. Im Buch wechselt der Blickwinkel zwischen dem von Junichi und dem seines Onkels, sodass der Leser die Eindrücke und Impressionen beider Figuren kennenlernen.

Doch wie gesagt, eine reine Nacherzählung der Geschichte wird der Film nicht. Im Juni machte der Produzent Toshio Suzuki noch einmal klar, dass der Film außer seinem Namen wohl nichts mit dem Roman zu tun haben wird.

Eine ungewöhnliche Marketing-Strategie

Wie ihr vielleicht schon langsam gemerkt habt, ist noch gar nicht so viel über Miyazakis letzten Film bekannt. Denn: Für den Film wurde eine sehr ungewöhnliche Marketing-Strategie gewählt. Es werden vor dem Kinostart keine Trailer oder Teaser veröffentlicht. Auch nähere Informationen zum Cast oder gar dem Plot werden nicht bekannt gegeben. Das einzige, was den Fans vorab gegeben wird, ist ein Poster mit dem Namen des Films und einem handgezeichneten Bild. Suzuki begründet diese Vorgehensweise damit, dass diese Art von Werbung das sei, was die Fans sich heimlich wünschen würden. Dabei habe Miyazaki selbst wohl vor Kurzem noch seine Bedenken über diese Werbe-Strategie geäußert.

Weitere (kleinere) Informationen, die wir bereits wissen, sind die Folgenden: Der Film wird eine Länge von ca. 125 Minuten haben und er wird, wie bereits viele andere Ghibli-Filme, von Joe Hisaishi musikalisch begleitet. Wann und ob Miyazakis letztes Werk auch außerhalb Japans auf die Kinoleinwände kommt, wissen wir aber leider noch nicht.

Titelbild: © Studio Ghibli