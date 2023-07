Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 28.2023

Diese Woche haben wir in der Releasevorschau ein Dutzend neue Spiele für euch. Nicht zu viele, aber trotzdem genug, um eine abwechslungsreiche Auswahl zu bieten. Wenn es euch draußen als zu heiß wird und ihr euch lieber in eurer Bude mit heruntergelassenen Rollos und angeschaltetem Ventilator vor die Konsolen hocken wollt, seid ihr hier genau an der richtigen Stelle.

Das dolle Dutzend in der Releasevorschau

Oxenfree II: Lost Signals (PC, PS4, PS5, Switch) – 12. Juli

Die Fortsetzung des Indie-Adventures, welches fünf Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ansetzt.

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg (PC, PS4, PS5, Switch) – 13. Juli

Ein Remake des Beginns der Atelier-Reihe, eine Wohlfühl-RPG-Reihe mit Alchemie, Abenteuer und dem Ziel, den Alchemisten-Abschluss zu schaffen.

Battle Bows (PC, MetaQuest) – 13. Juli

Mit Pfeil, Bogen und VR-Brille bewaffnet müsst ihr eure Burg vor einer angreifenden Horde Monster verteidigen.

Dyschronia: Chronos Alternate — Episode 3: End of Hallucinations (PS5, Switch, MetaQuest) – 13. Juli

Ein Japano-VR-Adventure in futuristischem Setting mit der Fähigkeit, die Vergangenheit zu manipulieren, um Kriminalfälle aufzuklären.

Gravity Circuit (PC, PS4, PS5, Switch) – 13. Juli

Ein guter, alter Retro-Platformer mit fordernden Passagen, rasantem Gameplay und Pixel-Optik.

Manic Mechanics (Switch) – 13. Juli

Ein verrücktes Partyspiel, in welchem ihr als Mechaniker*innen eure Karren fit macht und dann mit ihnen rasante Rennen austragt.

Testament: The Order of High-Human (PC) – 13. Juli

Ein First-Person-Fantasy-RPG mit großem Fokus auf magischen Fähigkeiten.

Touhou: New World (PC, PS4, PS5, Switch) – 13. Juli

Ein Topdown-Action-RPG im Touhou-Universum, welches mit forderndem Schwierigkeitsgrad und Bullet Hell-Elementen aufschlägt.

Exoprimal (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 14. Juli

Massen an Dinosauriern, die vom Himmel regnen und eure Truppe an Cyborgs, die sie über den Haufen ballern, mehr Erläuterung braucht man bei diesem Spiel nicht.

Invector: Rhythm Galaxy (PC) – 14. Juli

Beim Titel ist wohl jedem klar, dass wir hier ein Rhythmus-Spiel haben. Audiosurf dürfte wohl als bester Vergleich dienen.

Jagged Alliance 3 (PC) – 14. Juli

Die militärische Strategie-Taktik-Reihe geht in die mittlerweile dritte Runde.

Throwback (PC) – 14. Juli

Paper Boy lässt grüßen, denn in diesem VR-Spiel müsst ihr Zeitungen austragen, während UFOs Häuser in die Luft jagen und ihr Roboter-Drohnen abschießt.

Damit sind wir mit unserer Releasevorschau mal wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, euch ist nicht zu heiß, ihr denkt dran, genug zu trinken und vor allem genießt die Spiele, die euch zusagen. Bis nächste Woche.

