gamescom 2023 – Indie Arena Booth stellt das Line-Up vor

Auch auf der gamescom 2023 darf natürlich nicht das breite Indie-Angebot fehlen, welches die Messe unter anderem auszeichnet. Gut einen Monat vor Beginn des Events haben wir hierzu nun auch mehr Gewissheit, denn nun wurde das Line-Up an Indie-Titeln vorgestellt.

Die Geheimtipps der gamescom 2023

Auf fast 1600 qm² sind die kleinen Spiele die großen Stars. Der Indie Arena Booth bietet wieder eine große Palette an Indie Games, die wir auf der Messe anspielen können. Über 160 Indie Spiele sind nach Köln gereist, um vor Ort ausprobiert zu werden. Ob Roguelikes, Strategiespiele, Adventures, Simulationen oder Action Games. Da sollte für alle etwas dabei sein. Das Angebot aus 33 Ländern kommt zusammen und kann in Halle 10.2 bestaunt werden. Der Andrang der Indie-Devs war wohl groß. Über 300 Anfragen für eine Teilnahme und einen Platz auf dem Indie Arena Booth trudelten ein. Einige Spiele, die ihr dort sehen und spielen könnt, sind u.a. Spin Rhythm XD, Viewfinder, Lightyear Frontier, Pioneers of Pagonia oder Shadow Gambit. Näheres dazu zeigt der entsprechende Trailer. Die gamescom findet vom 23. – 27. August statt. Mehr Infos findet ihr in unserem Messe-Guide und in unserer Aussteller-Liste.

