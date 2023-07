gamescom 2023 – Das Leitthema der beliebten Spielemesse verspricht „Weltklasse“

In gut fünf Wochen ist es soweit: Dann startet mit der gamescom 2023 die größte Messe für Videospiele weltweit. Wie der Verband der deutschen Games Branche nun mitteilt, steht auch das Leitthema der diesjährigen gamescom fest. Darüber hinaus spricht der Verband davon, dass sie sich über die Teilnahme einer bestimmten Berufsgruppe in diesem Jahr besonders freuen.

Die gamescom steht unter dem Motto: „Weltklasse Games“

In der Pressemitteilung heißt es: „Die gamescom bringt als weltgrößtes Games-Event die globale Community und Branche zusammen. Ende August ist Deutschland damit alljährlich das Herz der Games-Welt. Das gilt erst recht für dieses Jahr“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche und Mitveranstalter der gamescom. Als Wertschätzung für den kulturellen und technologischen Einfluss von Videospielen soll die gamescom 2023 unter dem Leitthema „Weltklasse Games“ laufen.

Im August werden dann also alle Augen der Gamesbranche auf Deutschland gerichtet sein. Damit sich dies in Zukunft aber nicht länger nur auf die gamescom beschränkt, sondern Deutschland auch generell einen höheren Stellenwert in der Branche einnehmen kann, bedarf es laut Felix Falk noch die Unterstützung der Politik.

Dementsprechend froh dürfte er darüber sein, dass sich dieses Jahr auch einige Spitzenpolitiker auf der gamescom einfinden werden. Unter anderem werden Robert Habeck (Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz) und Hendrik Wüst (Ministerpräsident das Landes Nordrhein-Westfalen) an der Politischen Eröffnung teilnehmen. Darüber hinaus werden weitere Vertreter*innen der Politik im Politik Talk Debatt(l)e Royale teilnehmen.

Quelle: game Pressemeldung