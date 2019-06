Exklusiv: Gamigo Gamers Party 2019 – Merchandise, Preise für Cosplay-Wettbewerb und Notsocool als VIP

Nur noch rund 60 Tage und die gamescom 2019 öffnet ihre Pforten. Grund genug für Aussteller, Entwickler und Publisher ihre Pläne für die Messe langsam genauer vorzustellen. Wie wir bereits berichtet haben, wird die Gamigo Group auch in diesem Jahr wieder die große Gamer Party 2019 zur gamescom im Wartesaal am Dom steigen lassen. Neben VIP-Gästen wird es auch einen Cosplay-Wettbewerb mit großartigen Preisen geben. Hierzu haben wir exklusive Informationen für euch.

Notsocool VIP-Gast auf der Gamigo Gamer Party 2019

Auch in diesem Jahr werden wieder spezielle VIP-Gäste auf der Party für Stimmung sorgen. Die ersten beiden sind bereits durch Gamigo verkündet worden. Das DJ-Duo Die Hübschen werden am 22. August 2019 die Location wieder mit ordentlich Musik beschallen. Für den Cosplay-Wettbewerb kommt Lightning Cosplay vorbei. Wir verkünden nun den dritten im Bunde: Als dritten VIP wird Notsocool an dem Abend dabei sein. Damit ist Rewinside, der in der Gruppe als DJ tätig ist, ebenfalls auf der diesjährigen Gamigo Gamer Party 2019 zu Gast.

Cosplay-Wettbewerb mit großartigen Preisen

Auch in diesem Jahr werden die Cosplays bewertet und die besten Hüllen prämiert. Dafür müssen alle Teilnehmer rechtzeitig da sein. Alle Cosplayer erhalten in diesem Jahr „early access“ und dürfen noch vor Beginn der Party den Saal stürmen und die Location mit ihrer Aura füllen.

Die Gewinner des Cosplay-Wettbewerbs erhalten die Chance, Mycostumes-Gutscheine i.H.v 1000€ zu gewinnen.

Keep Calm and use Mana Merchandise für Gäste

Als Sneak Peak haben wir für euch noch die Information erhalten, dass es für Gäste der Party ebenfalls kostenfreies Merchandise geben wird. Die angebotenen Sachen werden mit dem folgenden Spruch versehen sein: „KEEP CALM AND USE MANA“

Auf der Party Website gibt es zudem laufend Updates zum genauen Ablauf des Events.

Hier gibt es Eindrücke vom letzten Jahr:

Quelle: Diese News ist exklusiv im Vorwege mit der Gamigo Group entstanden.