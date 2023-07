Disney Dreamlight Valley – DreamSnaps eröffnet Community-Challenges

Seit dem 19. Juli ist ein neues Update für Disney Dreamlight Valley verfügbar. Dieses hat unter anderem die neue Funktion DreamSnaps in Petto!

Wie DreamSnaps das Dreamlight Valley aufmischt

Aber was hat es mit diesem DreamSnaps auf sich? Ganz einfach: Ihr erhaltet ab nun unter dem Reiter “Events” die Möglichkeit, wöchentliche Challenges unter “DreamSnaps” aufzurufen. Bei diesen Herausforderungen geht es darum, Bilder von bestimmten Möbeln in bestimmten Stilen zu knipsen. Je nach Vorgaben gilt es, verspieltes, vertrautes, edles oder anderes Inventar durch den Filter im Möbel-Bereich auszuwählen, aufzustellen und in passender Pose abzufotografieren. Dann werdet ihr gefragt, ob ihr den Schnappschuss bei DreamSnaps einreichen möchtet. Dort wird überprüft, wieviele passende Items ihr auf dem Bild wie platziert habt und die Community kann euer Bild bewerten. Als Belohnung gibt es Pixelstaub. Dieser kann wiederum eingesetzt werden, um Mondsteine kostenlos zu erhalten!

Die ganze neue Funktion könnt ihr freischalten, indem ihr mit Dagobert Duck sprecht. Er beklagt sich über ein flimmerndes Gespenst, dass im Traumschloss sein Unwesen treiben würde. Geht ihr dem nach, findet ihr schnell heraus, dass eigentlich Vannellope aus Ralph reichts dahintersteckt. Sie glitcht durch verschiedene Dreamlight Valleys und versucht sich in eurem zu manifestieren. Dafür müsst ihr an einer DreamSnaps-Herausforderung teilnehmen und ihr ein Haus in eurem Valley bereitstellen. Damit kann die heiße Challenge-Phase des Sommers beginnen!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Disney Dreamlight Valley via YouTube

Titelbild: ©Gameloft