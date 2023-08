They Cloned Tyrone – Netflix neuer Super-Kracher

Während Barbenheimer die Kino dominiert und niemand mehr Tickets bekommt, schafft They Cloned Tyrone die Netflix Charts zu regieren. Zumindest versucht Netflix das zu vermitteln. Jedoch könnte dieses Mal ein Funke Wahrheit in den Statistiken von Netflix versteckt sein. Normalerweise ist der Streamer alles andere als transparent, was Zahlen angeht. Doch ein paar Analysten konnten Licht ins Dunkle bringen.

Blaxploitation in They Cloned Tyrone anders gedacht

Ausnahmsweise darf man bei einer Netflix-Eigenproduktion hellhörig werden. They Cloned Tyrone scheint nicht nur zahlenmäßig abzuräumen. Die Bewertungen und Stimmen, die im Internet laut werden, preisen die herrliche Fusion aus Gangster- und Science-Fiction Komödie. Mit den drei Superstars Jamie Foxx, John Boyega und Teyonah Parris hat Netflix endlich mal wieder einen Film geschaffen, welchen man seinen Freunden ohne Probleme empfehlen kann. Auf Rotten Tomatoes erreicht der Streifen sogar einen Score jenseits von 90%. Natürlich muss jeder selbst wissen, wie man mit solchen Zahlen im Internet umzugehen hat. Aber dass ein Film, der Jackie Chans und John Cenas lang erwartenden Hidden Strike augenblicklich vom Thron schmeißt und dazu noch jeden anderen Film der gerade zum streamen angeboten wird, aussticht, produziert Netflix eher seltener. Vor allem mit einem solchen Thema und der Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Verunglimpfung.

They Cloned Tyrone entwickelt sich zu einem Hit und könnte in Zukunft auf der ein oder anderen Top-Liste des Jahres erscheinen. Es kann nur gut sein, dass Menschen anfangen über andere Filme zu sprechen als Barbie und Oppenheimer. Ob er sich aber länger halten kann als seine Kinokonkurrenz entscheiden am Ende die Zuschauer*innen.

