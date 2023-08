Makoto Shinkai – ProSieben Maxx kündigt Ausstrahlung einer Filmreihe an

ProSieben Maxx kündigte heute auf der AnimagiC 2023 an, einige Filme des Suzume-Regisseurs Makoto Shinkai in das deutsche Free-Tv- zu bringen. Ein bisschen warten müssen die Fans allerdings noch.

ProSieben Maxx bringt Shinkais Filme ins Free-TV

Im Rahmen der diesjährigen AnimagiC kündigte der TV-Sender ProSieben Maxx an, eine Filmreihe des erfolgreichen Regisseurs Makoto Shinkai auszustrahlen. Start der Reihe soll in diesem November sein. Mit dabei sind wohl Shinkais Werke Weathering With You aus dem Jahr 2019 und sein weniger bekannter, aber dennoch sehr empfehlenswerter Film 5 Centimeters per Second. Welche seiner Filme noch dabei sein werden, ist noch nicht bekannt und auch ein genaues Datum steht noch nicht fest. Zur Auswahl stehen einige ältere wie neuere Shinkai-Meisterwerke wie zum Beispiel:

Vioces of a Distant Star

The Place Promised in Our Early Days

Children Who Chase Lost Voices

The Garden of Words

Your Name

Suzume

Lassen wir uns überraschen, für welches Line-up sich ProSieben Maxx entscheiden wird.

Quelle: presseportal

Titelbild: ©CoMix Wave Films