Die Games-Charts in KW 30 – Remnant 2 verbrent die Konkurrenz zu Asche

Das Survival-Schocker, Soulslike RPG Remnant 2 schnappt sich zum Einstieg in die Games-Charts in KW 30 den ersten Platz auf dem PS5 Podium. Auf der X-Box Series reicht es immerhin für den Zweiten hinter dem infernalischen Fan-Liebling Diablo IV. An der Stelle müssen wir uns erstmal entschuldigen für die Funkstille der letzten Woche. Einen kleines Recap, was sich in den Verkaufscharts getan hat und den Stand dieser Woche gibt es hier.

Die Games-Charts in KW 30 – Horror, Strategie und Pikmin



Ein Highlight der letzten Wochen war Pikmin 4, das zum Start direkt mal Zelda: Tears of the Kingdom von seinem Thron gestoßen hat. Auch der ewige Herrscher Landwirtschafts-Simulator 22 musste das Szepter abgeben an den Rundenstrategie-Newcomer Jagged Alliance 3. Jagged Alliance ist eine Serie über die Söldner von A.I.M. , die nach 20 Jahren endlich einen würdigen Nachfolger gefunden hat.

Wie sieht es diese Woche aus?

Der heißeste Neueinsteiger ist, wie anfangs erwähnt, das heiß erwartete Remnant 2. Auf PS4 und Xbox One hält die Zauberschule Hogwarts Legacy weiter die Führung vor GTA V. Jagged Alliance 3 musste inzwischen den ersten Platz wieder zurückgeben an die fleißigen Farmer vom Landwirtschafts-Simulator 22, während auf Platz 4 der PC-Liga Remnant 2 nachrückt.



Dafür tanzen die Pikmin (4) weiter heiter auf der Switch Verkaufsliste ganz oben, dicht gefolgt von Zelda: Tears of the Kingdom. Das wars für die KW30, bis nächste Woche.

©GfK Entertainment

Angebot Remnant 2 - PlayStation 5 Remnants kampfintensives Spielerlebnis: Eine Mischung aus methodischen und frenetischen Fern-/Nahkämpfen kehrt mit gerissenen Gegnern und groß angelegten Bosskämpfen zurück. Spieler*innen wählen spezifische Ausrüstung und Waffen, um sie für die verschiedenen Biome und bevorstehenden Schlachten zu optimieren. Bosse bringen hochrangige sie dazu, sich zusammenzuschließen, um die Herausforderung zu meistern und zu versuchen, die größten Belohnungen zu erhalten

Neue Welten, die es zu erforschen gilt: Spieler*innen können allein oder mit anderen als Team durch seltsame neue Welten reisen, während sie von Fabelwesen und tödlichen Gegnern überrannt werden, und versuchen, am Leben zu bleiben. Es gibt mehrere Welten mit verschiedenen Arten von Kreaturen, Waffen und Gegenständen zu erkunden. Spieler*innen nutzen und verbessern entdeckte Gegenstände, um härtere Herausforderungen anzunehmen

Endlose Wiederspielbarkeit: Verzweigte Questreihen, Erweiterungen, Handwerk und Beutebelohnungen werden die Entschlossenheit selbst der härtesten Spieler*innen in dynamisch generierten Dungeons und Gebieten auf die Probe stellen. Die Playthroughs werden sich herausfordernd, abwechslungsreich und lohnend anfühlen, wenn Spieler*innen trotz unerbittlicher Schwierigkeiten erfolgreich sind. In mehreren Welten sind verschiedene Geschichten verwoben, die zum Erkunden und wiederholten Besuchen anregen

Neuer archetypischer Spielfortschritt: Das erweiterte Archetypensystem bietet Spieler*innen einzigartige passive Boni und atemberaubende Kräfte. Mehrere Archetypen können während des Spiels freigeschaltet, aufgelevelt und zusammen für eine Vielzahl von Spielstilen ausgerüstet werden

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Gfk Entertainment