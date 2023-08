gamescom 2023 – Xbox mit über 30 Titeln in Köln

Die gamescom 2023 liegt in nicht mehr allzu weiter Ferne und allmählich rücken auch die letzten großen News zur Messe nach. Ein großes Fragezeichen stand noch hinter dem Line-up von Xbox, denn die hatten bereits einen XXL-Stand angekündigt. Das nun präsentierte Angebot hat es aber in sich.

Xbox protzt auf der gamescom 2023

Über 30 Titel, verteilt auf ca. 150 Anspielstationen, plus einem Showroom, der Platz für ca. 300 Menschen hat. Die Stand von Xbox macht es gemäß dem amerikanischen Motto: Bigger is better. Die Redmonder bringen ein breites Angebot in die Kölner Messehallen. Der Showroom ist, wie sollte es anders sein, für Starfield reserviert. Hier wird es eine Hands-off Präsentation des Spiels geben. Aber es gibt noch mehr aus dem eigenen Portfolio. Forza Motorsport ist genauso an Bord, wie Ara: History Untold, Toweborne, The Elder Scrolls Online und dem Microsoft Flight Simulator. Darüber hinaus gibt es aber auch viele Spiele von Drittherstellern. Eine große Überraschung dürfte insbesondere S.T.A.L.K.E.R 2 sein.

Aber auch darüber hinaus dürft ihr euch auf Jusant, Payday 3, ARMORED CORE VI: Fire of Rubicon, dem Cyberpunk 2077 DLC und auch Persona 5 Tactica freuen. Aber auch kleine Titel unter dem Label ID@Xbox sind dabei, wie Lightyear Frontier oder SteamWorld Build. Es dürfte also für alle etwas dabei sein. On top gibt es sogar noch eine PC Game Pass Challenge mit vielen Gewinnen namhafter Hersteller und natürlich PC Game Pass Mitgliedschaften. Der offizielle Twitch- und Youtube Account streamt zudem wieder fleißig vom Showfloor. Wer sonst noch so auf der Messe zu finden ist, könnt ihr hier nachlesen.

