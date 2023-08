ASUS Republic of Gamers – Neuer Pro Controller ist ab sofort verfügbar

Von ASUS Republic of Gamers (ROG) gibt es Neuigkeiten zum Raikiri Pro Controller. Der Xbox-zertifizierte PC Controller ist ab sofort erhältlich und verfügt über einige Features, die ihn zur echten Alternative machen, wenn es darum geht, am PC oder am Laptop zu zocken.

OLED Display und Tri-Mode-Konnektivität

Der Raikiri Pro Controller von ASUS ROG hat so einiges auf dem Kasten. Auch wenn er auf den ersten Blick erstmal wie ein gewöhnlicher Xbox-Controller wirkt, kann er durch Features wie dem integrierten OLED Display und den vier frei konfigurierbaren Rücktasten herausstechen. Über den OLED-Bildschirm, der sich über dem Xbox-Logo befindet, lassen sich unter anderem Informationen zum Akkustand, der Bluetooth-Verbindung oder zu eingespeicherten Profilen abrufen.

Die Tri-Mode-Konnektivität liefert euch kabelgebundenen USB-C®, 2,4 GHz RF mit niedriger Latenz und Bluetooth®-Modus. Am Laptop und am PC könnt ihr demnach kabellos agieren. Xbox-Spielerinnen und Spieler müssen auf die kabelpflichtige USB-Variante zurückgreifen. Darüber hinaus spricht ASUS von einem erstklassigen, realitätsgetreuen Gamingsound der über den 3,5mm Klinkenanschluss mit eingebauten ESS-DAC erfolgen soll.

Der ROG Raikiri Pro soll ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein und soll laut unverbindlicher Preisempfehlung um die 170 Euro kosten. Ihr sollt ihn unter anderem im ASUS Webshop erwerben können.

ASUS ROG Raikiri Pro PC Controller (OLED Display, einstellbare Trigger und Joystick, Aura RGB Beleuchtung, ESS DAC, 3,5-mm Kopfhörerbuchse, Stummschalttaste, USB-C, 2,4 GHz, Bluetooth) Eingebautes OLED-Display: Gestalte einen einzigartigen Look mit anpassbaren Animationen, sieh dir Statusanzeigen an und wechsle das Profil im Handumdrehen

Tri-Mode-Konnektivität: Vielseitige Flexibilität mit kabelgebundenem USB-C, 2,4 GHz Funk mit niedriger Latenz und einem Bluetooth-Modus

Intuitive Bedienelemente auf der Rückseite: Vier linke und rechte Tasten können für Befehle im Spiel oder für die on-the-fly-Änderung der Joystick-Empfindlichkeit programmiert werden

Wählbare Step-Trigger: Der linker und rechter Trigger können auf Kurz- oder Vollbereichsmodus eingestellt werden, wobei die Totzonen in Armoury Crate angepasst werden können

Premium-Sound: Eingebauter ESS DAC für Immersive Audio; plus 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und Stummschalttaste

Quelle: ASUS Pressemitteilung

Titelbild: © ASUS