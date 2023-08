Starfield – Galaktische Kooperation mit yfood angekündigt

Mit Starfield steht eines der meist erwarteten Rollenspiele des Jahres bereits in den Startlöchern. Am 6. September erblickt das Weltraumabenteuer von Bethesda exklusiv auf der Xbox Series und dem PC das Licht der Welt. Einen kleinen Vorgeschmack auf Starfield könnt ihr euch derweil im wahrsten Sinne des Wortes bereits jetzt schon zulegen. Denn Bethesda ist eine Kooperation mit dem Smart Food Marktführer yfood eingegangen und liefert euch nun eine limitierte Starfield-Edition samt Gamepass im Gepäck.

Cinnamon Stardust – Das Weltall schmeckt nach Zimt

Spätestens seit dem Release der yfood x Starfield Kollaboration ist klar: Das Weltall schmeckt nach Zimt! Denn Cinnamon Stardust ist die gewählte Gschmacksrichtung, die für den galaktischen Drink ausgewählt wurde. Mit der yfood-Trinkmahlzeit könnt ihr euch so unbekümmert in ausgiebige Spielesessions stürzen, ohne nebenbei in der Küche stehen zu müssen.

Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wo ihr den zimtig süßen Geschmack des Weltalls nun herbekommt, oder? Ab sofort könnt ihr die limitierte Edition im yfood Onlinestore bestellen. Dort bekommt ihr 6 Flaschen für 23,94 Euro (3,99 Euro pro Flasche). Ab dem 17. August wartet die Trinkmahlzeit dann auch im Kaufland auf euch.

Trotz des durchaus happigen Preises könnte es sich für euch lohnen, dem Weltraum-Drink eine Chance zu geben. Denn in einem limitierten Zeitraum habt ihr die Möglichkeit, zu euren Onlinebestellungen den Xbox Gamepass Ultimate im Wert von 14,99 € gratis dazu zu bekommen. Als Neukunde könnt ihr so ab dem 6. September ohne weitere Kosten in die Welt(en) von Starfield eintauchen.

