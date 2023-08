Baldurs Gate 3 – Die letzten Infos vor Release

Baldurs Gate 3 erscheint endlich diese Woche am 03. August 2023 für den PC! Nach langer Ünterstützung im Early Access freut sich die Community riesig über den Release am Donnerstag und wurde durch die Entwickler noch mit ein paar weiteren Informationen versorgt. Am meisten solltet ihr euch auf ganz viel Spaß und sehr viel Inhalt freuen und vielleicht auch eure Festplatte aufräumen.

Baldurs Gate 3 gibt euch noch mehr Fähigkeiten

Zuletzt haben die Entwickler die letzten Klassen enthüllt, die ihr ab Donnerstag spielen könnt. Damit bekommt das Spiel noch mehr Fähigkeiten, als ohnehin schon. Aber nicht nur die Wahl eurer Klasse entscheidet über Fähigkeiten. Mit der größte Handlungstrang von Baldurs Gate 3 dreht sich um den Gedankenschinder Parasiten, der euch im Prolog ins Gehirn gepflanzt wird. Anstatt euch direkt in eines der Tentakel Monster zu verwandeln, gibt euch der Parasit stattdessen mächtige psionische Fähigkeiten. Was bislang im Early Access nur eine Fähigkeit pro Klasse bedeutete, wird bei Release ein ganzer Fähigkeitenbaum. Hier könnt ihr bis zu 25 Gedankenschinder Fähigkeiten lernen, vorausgesetzt ihr findet in der Welt weitere Parasiten, deren Kräfte ihr einheimsen könnt. Und Vorsicht, jede Macht hat ihren Preis. Und auch nicht jeder eurer Gefährten wird von dem Einsatz solcher Kräfte begeistert sein.

Nachdem die Entwickler außerdem bereits mehrere Gegenspieler und ihre Synchronsprecher enthüllt haben, die wir aus Spoiler Gründen nicht nennen, dürften euch weitere Stimmen bekannt vorkommen. So etwa die der Schauspielerin Sophia Nomvete, die einige als Disa aus Die Ringe Macht kennen werden.

Ein wichtiger Punkt zum Release am 03. August 2023 ist außerdem die Größe des Spiels. Rechnet hier mit ca. 122 GB. In Deutschland sollt ihr das Spiel übrigens erst um 17 Uhr herunterladen können.

Zahlreiche kleine Annehmlichkeiten

Mit jedem Post der Entwickler merkt man ihnen an, dass sie wirklich auf das Feedback der Community eingehen. So freut euch über plattformübergreifende Spielstände, der Spielmöglichkeit auf dem Steam-Deck und sogar Twichts Drops zum Release. Hier könnt ihr ein Outfit für euer Spiel ergattern, indem ihr eurem Lieblingsstreamer beim Zocken zuschaut. Ob das Outfit schön ist sei aber mal dahin gestellt.

Viel besser als das Outfit wird die Möglichkeit sein seinen Charakter zu respecen, also die Klasse neu zu wählen und alle Stufenaufstiege neu durchzuführen. Denn schließlich kann man bei einem so komplexen System auch mal Fehler machen.

Jetzt sollte sich eure Vorfreude zu Baldurs Gate 3 auf dem Hohepunkt befinden. Für die Wartezeit schaut euch doch einmal den neusten Trailer mit der Synchronsprecherin von Orin, einer eurer Gegenspielerinnen, an, den wir unten verlinkt haben.

