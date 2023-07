Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 31.2023

Der nächste Monatswechsel in der Releasevorschau steht an. Diesmal verlassen wir den Juli mit ein paar Spielen und starten in den August. Und dieser beginnt relativ ruhig, die Spieleflut aus den letzten Ausgaben nimmt etwas ab. Aber auch wenn etwas weniger Spiele auf den Markt kommen, wird bestimmt ein interessantes Spiel für euch dabei sein.

Die Releasevorschau startet in den August

Aria’s Melody (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Juli

Ein 2D-Fantasy-Action-Adventure angelehnt an alte Titel der SNES-Ära.

F1 Manager 2023 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 31. Juli

Die neue Ausgabe des Sportmanagers, bei dem ihr eure eigenen Rennställe und Fahrer verwalten müsst und zum Sieg führt.

Rise of the Triad: Ludicrous Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Juli

Eine grafisch aufgewertete und doch dem Original treu bleibende Version des First Person Shooters aus dem Jahre 1995.

Venba (PC, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Juli

Eine Mischung aus erzählerischem Adventure mit einer Geschichte über eine Immigranten-Familie und einem Kochspiel.

Boyhood’s End (PC) – 1. August

Ein Sci-Fi-Adventure in SNES-Optik und einer tiefgründigen Geschichte über Moral und Menschlichkeit.

En Garde! (PC) – 1. August

Ein Fechtspiel mit einer erfinderischen Kämpferin, die ihre Umgebung und ihren Säbel gleichermaßen clever einsetzt, um tyrannische Soldaten zu besiegen.

Rebellion Corporation (PC) – 1. August

Ein Echtzeit-Strategiespiel mit Sci-Fi-Elementen, welche sehr an Spiele wie Starcraft erinnern, nur dass ihr statt gegen Aliens gegen eine Roboterarmee kämpfen müsst,

Ninja or Die: Shadow of the Sun (PC) – 2. August

Ein Roguelike Action-Platformer in dem euer Ninja dorthin springt, wo ihr mit eurer Maus hinklickt.

Thronefall (PC) – 2. August

Gründet euer eigenes kleines Königreich und verteidigt es gegen anstürmende Armeen.

Flutter Away (PC, Switch) – 3. August

Ein absolutes Wohlfühlspiel über die Dokumentation verschiedener Schmetterlinge im amazonischen Dschungel.

Sclash (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 4. August

Ein wunderschön handgezeichnetes Actionspiel über 1 gegen 1-Kämpfe von Samurai, wo bereits ein einziger Treffer tödlich sein kann.

Ich muss schon sagen, unter diesen Indiespielen sind ein paar wirklich interessant aussehende Titel dabei. Wie seht ihr das, werdet ihr einen dieser Titel ausprobieren? Oder wartet ihr noch ein wenig ab, was wir euch nächste Woche in der Releasevorschau vorstellen?

