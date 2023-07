Final Fantasy XIV Brief des Produzenten: Teil 78 – Unsere Zusammenfassung

Im Rahmen des diesjährigen Final Fantasy XIV Fan Festivals in Las Vegas fand heute der 78. Brief des Produzenten statt. Im Fokus standen vor allem die Inhalte des nächsten großen Patches mit dem englischen Titel Growing Light, dessen erster Teil uns Anfang Oktober 2023 mit 6.5 erwartet. Die wichtigsten Infos haben wir hier für euch zusammengefasst:

Zeitplan

Veteranen dürften das Verfahren schon kennen, denn Growing Light wird in zwei Teilen erscheinen. Damit wird auch der kommende Packen der Hauptstory in zwei Teilen, jeweils in Patch 6.5 und 6.55, serviert. Dabei wird Teil 1 laut Produzent Naoki Yoshida bereits erste Hinweise auf die Entwicklungen der Geschichte in der kommenden Erweiterung Dawntrail enthalten. In seiner Eröffnungsrede zu Beginn des Fan Festivals in Las Vegas hatte er das neue Addon angekündigt und bereits erste Hinweise zu Setting und Inhalten geteilt.

Der erste Teil der Patchreihe soll voraussichtlich Anfang Oktober implementiert werden, sofern, so Yoshida, alles so weiterläuft, wie es gerade ist. Weitere Infos zu Dawntrail wird es dann am 21. Oktober 2023 zum Fan Festival in London geben. Zu diesem Zeitpunkt wird es auch den kleineren Zwischenpatch 6.51 geben. Der zweite Teil vom Growing Light wird voraussichtlich passend zum Fan Festival in Tokyo Mitte Januar 2024 mit Patch 6.55 erscheinen. Dort sollen dann auch die letzten wichtigen Vorabinformationen zu Dawntrail geteilt werden.

Kommende Inhalte in Growing Light

Hauptszenario

Demnach wird es jeweils mit den Patches 6.5 und 6.55 neue Quests des Hauptszenarios geben. Die gezeigten Screenshots gaben Hinweise darauf, dass uns die Geschichte zurück in die erste Splitterwelt und damit auch nach Crystarium zurückführen wird. Wie wohl die Begegnung von Zero und Ryne aussehen wird und was die Gemeinschaft dorthin verschlägt?

Neuer Dungeon – Der Monduntergrund (6.5)

Der Name des neuen Dungeons deutet es bereits an: Es geht wieder zum Mond. Allerdings nicht so, wie wir das bereits aus Endwalker kennen, sieht man sich einmal die gezeigten Screenshots an. Veteranen dürften anhand dessen auch einiges wiedererkennen und bereits eine Ahnung haben, wo es hingehen wird. Diese Kacheln haben wir doch auch schon mal irgendwo gesehen… Jedenfalls wird es auch im Verlauf dieses Dungeons wieder einen Bruch im Setting geben, wodurch sich die Stimmung deutlich verändern wird.

Neue Prüfung – Prophetie Zeromus (6.5)

Wer am Ende der Geschichte von 6.4 gut aufgepasst hat, wird in etwa wissen, was ihm oder ihr blüht. Demnach wird die nächste Prüfung einen epischen Kampf gegen Zeromus mit sich bringen. Mit Prophetie Zeromus, und seiner Ausführung in schwer, zieht auch die letzte Prüfung von Endwalker ins Spiel ein. Wie auch in allen Erweiterungen zuvor, könnt ihr damit dann auch das zusätzliche Reittier erlangen, sofern ihr alle Luchse aus den schweren Prüfungen ergattern konntet.

Neue Traumprüfung – Thordan / Singularitätsreaktor (6.5)

Auch eine neue Traumprüfung wird einziehen und Zurvan ablösen. Der diesmalige Gegner ist kein geringerer als Papst Thordan, der euch mithilfe seiner Ritter ordentlich die Hölle heißmachen wird. Wie immer könnt ihr dann durch Abschluss zweimal pro Woche exklusive Währung erhäkten, die ihr dann in Frohehalde eintauschen könnt.

Neuer Allianzraid – Thaleia (6.5)

Neben der Reihe der Prüfungen in Endwalker wird auch die Reihe der Allianzraids mit dem dritten im Bunde ihr Ende finden. In Thaleia stellen sich die Krieger des Lichts ein letztes Mal den Göttern in ihren Prüfungen und dürfen noch einmal das beliebte Setting bewundern, während die Questreihe um die 12 Götter Eorzeas zuende geht.

Neues Unstetes und Kurioses Gewölbe (6.51)

Zum Zwischenpatch 6.51 im späten Oktober zieht auch das nunmehr dritte Unstete Gewölbe ein. Dabei hat es natürlich auch wieder eine kuriose und eine extreme Variante im Gepäck. Es verschlägt euch zur Insel Aloalo, wo ihr Matsya bei einem Anliegen beisteht. Um dieses Gewölbe spielen zu können, müsst ihr die vorherigen nicht abgeschlossen haben.

Weitere neue & fortgesetzte Inhalte

Ebenfalls im Zwischenpatch 6.51 wird die Auftragsreihe um die Mowen-Werkzeuge fortgesetzt, sowie neue Wunschlieferungen, dieses mal bei der schlaflosen Wissenschaftlerin Margrat, werden verfügbar sein. Weiter geht es dann erst mit Patch 6.55 im Januar 2024. Mit diesem werden Tatarus Wohlstandsmanufaktur, Hildibrands Fälle und damit auch die Manderville-Waffen fortgesetzt.

Ebenso wird es mit Patch 6.55 eine neue Stammes Völker Allianz Quest geben. Für diese müsst ihr allerdings alle Quests der Loporrit, der Arkasadora und der Omikron abgeschlossen haben. Erst dann könnt ihr die neue Quest annehmen.

Systemupdates

Natürlich wird Growing Light auch nicht ohne Systemupdates vonstatten gehen. So wird es natürlich auch wieder einige Anpassungen an Jobs und Rollen geben, die dieses Mal jedoch nicht näher ausgeführt wurden. Lediglich, dass man an dieser Stelle keine allzu großen Sprünge erwarten kann, dürfte in Anbetracht der kommenden Erweiterung logisch sein.

Wirklich neu wird jedoch das Seite an Seite-System nun auch für alle Hauptszenario Dungeons von Stormblood unterstützt werden. Damit werden dann endlich alle Dungeons von A Realm Reborn bis Endwalker mit dem Seite an Seite-System mit NPCs spielbar sein.

Im Einklang damit wird auch die kostenlose Testversion künftig Stormblood mit einschließen. Dadurch können Interessierte und angehende Krieger des Lichts das komplette Spiel bis einschließlich alle Inhalte bis Level 70 genießen ohne einen Cent dafür ausgeben zu müssen. Solltet ihr also noch Zweifler in euren Reihen haben ist nun eine gute Gelegenheit, sie vielleicht doch noch zu überzeugen, sich Eorzea einmal genauer anzusehen.

PvP & Crystalline Conflict

Neben dem Start der neuen PvP-Serie 5 zu Patch 6.51 beginnen wird, wird auch der rasante Crystalline Conflict ein Update erhalten. Neben Anpassungen an der Mini Map und dem Interface wird es auch eine neue Arena geben. Diese trägt den Namen Die Roten Sande und verspricht einige interessante Umgebungseffekte mit sich zu bringen. Nähere Informationen dazu, sollen jedoch erst im nächsten Brief des Produzenten geteilt werden.

Inselparadies

Fans des Inselparadieses dürfen sich ebenfalls auf neues Futter freuen. Denn mit Patch 6.5 werden nicht nur abermals neue Ränge und Gebäude, sondern auch wieder ein neues Areal verfügbar sein. Macht also Platz auf eurer Weide und in eurem Inventar: Es wird neue Tiere und Materialien geben!

Apropos Tiere und Weide – während des Briefes wurden Stimmen aus der Community laut, dass sich dringend eine größere Weide gewünscht wird. Yoshida nahm diesen Wunsch auf und versprach es im Team anzusprechen und zu schauen, ob es möglich ist, diesen Wunsch umzusetzen. Insulaner mit chronischem Platzmangel auf ihrer Weide dürften sich darüber vermutlich am meisten freuen, auch wenn bereits klargemacht wurde, dass das vor Veröffentlichung von Dawntrail eher unwahrscheinlich ist, dass dieses Feature eingeführt werden kann.

Die größte Neuerung der Insel werden jedoch individuelle Anfragen an das Inselatelier sein, mit denen ihr, ähnlich wie bei den Wunschlieferungen, bestimmte Gegenstände herstellen und verschiffen müsst. Im Austausch erhaltet ihr dann neue spezielle Tokens, mit denen ihr wiederum neue coole Gegenstände bekommen könnt. Um diese speziellen Anfragen freizuschalten, müsst ihr jedoch alles bis Patch 6.5 auf euer Insel abgeschlossen haben.

Gold Saucer (6.5x)

Wann genau die in der Eröffnungsrede angekündigte Kollaboration mit Fall Guys in Final Fantasy XIV implementiert werden wird, ist leider noch nicht ganz klar. Klar ist jedoch, dass das Ganze ausgesprochen bunt und witzig zu werden scheint und die neuen Attraktionen definitiv noch in der Patchreihe 6.5x einziehen werden.

Sonstiges

Neben den ganzen größeren Neuerungen wird es auch wieder einige kleinere Änderungen und Quality-of-Life-Verbesserungen geben. So wird es beispielsweise die Möglichkeit geben, optionale Gegenstände im Arsenal zu lagern. Ebenso wird engagierten Fischern nun ein grüner Indikator in ihrem Notizbüchern angezeigt, wenn sie einen neuen Fisch an Land ziehen.

Im Zufallsroulette Allianzraid wird es nun Einschränkungen basierend auf dem (Gegenstands-)Level geben. Zusätzlich könnt ihr eure Teleportliste nun auch nach den Erweiterungen sortieren lassen. Hierfür wird es eine Option in den Einstellungen geben, die ihr nach Lust und Laune aktivieren oder deaktivieren könnt.

Es bleibt spannend, was genau uns noch bis zur Veröffentlichung von Dawntrail im Sommer 2024 erwarten wird. Wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden.

