Streamingvorschau – Was kommt Neues im August 2023?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im August 2023 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Diesen August startet auf Netflix endlich die dritte und leider auch finale Staffel der Fantasy-Serie Ragnarök. Außerdem erwarten uns jede Menge Zugänge bei den Dramen, wie z. B. das Kriegsdrama War Sailor und auch das Horror-Sortiment wird mit The First Purge und Der Fluch von Darkness Falls aufgestockt. Wer zudem nicht genug von dem Drama rund um Johnny Depp und Amber Heard bekommt, wird die neue Doku Johnny Depp gegen Amber Heard interessieren. Auch interessieren dürfte die Realverfilmung des Kult-Animes One Piece, die Ende des Monats anläuft.

Komödie

3. August:

ZOM 100: Bucket List of the Dead (Horror-Komödie)

Kopf an Kopf

6. August:

Ein Mann namens Otto

16. August:

Pitch Perfect 3

27. August:

Ghostbusters: Legacy

31. August:

Choose Love

Action

2. August:

Soulcatcher

7. August:

The Protégé: Made for Revenge

11. August:

Heart of Stone

13. August:

Mission: Impossible – Fallout

16. August:

Jurassic World: Das gefallene Königreich

Fantasy

16. August:

Der Auserwählte

24. August:

Ragnarök – Staffel 3

Science Fiction

1. August:

Valerian: Die Stadt der Tausend Planeten

Thriller

4. August:

Fatal Seduction: Ausgabe 2 (Erotikthriller)

18. August:

Mask Girl

Horror

1. August:

Der Fluch von Darkness Falls

16. August:

The First Purge

25. August:

Mord, wie er im Buche steht

Mystery

10. August:

Marry My Dead Body

Abenteuer

31. August:

One Piece (Realverfilmung)

Drama

1. August:

War Sailor

3. August:

The Lincoln Lawyer – Staffel 2 Teil 2

Heartstopper – Staffel 2

10. August:

PainKiller

12. August:

Behind Your Touch

18. August:

Love, Sex and 30 Candles

Zehn Tage eines schlechten Mannes

22. August:

303 – die Serie

23. August:

Bardot

Für immer Liebe²

24. August:

Who is Erin Carter?

25. August:

Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen

26. August:

No Sudden Move

Krimi

5. August:

The Little Things

12. August:

Blacklist – Staffel 10

Animation

7. August:

Gabby’s Dollhouse – Staffel 8

17. August:

My Dad the Bounty Hunter – Staffel 2

Doku

1. August:

Untold: Jake Paul the Problem Child

2. August:

Vergiftet: Die schmutzige Wahrheit über unser Essen

Mark Cavendish: Never Enough

3. August:

Las últimas horas de Mario Biondo

4. August:

Die Jagd auf Veerappan

8. August:

Untold: Johnny Football

9. August:

Ladies First: Eine Geschichte der Frauen im Hip-Hop

11. August:

Down for Love

15. August:

Untold: Hall of Shame

16. August:

Johnny Depp gegen Amber Heard

Zuhause bei den Furys

22. August:

Untold: Swamp Kings

30. August:

Wie wird man 100 Jahre alt?

FCK 2020: Zweieinhalb Jahre mit Scooter

Reality-TV

8. August:

Zombieverse

11. August:

30. August:

The Ultimatum: Marry or Move On – Staffel 2

Prime Video

Amazons Prime Video hält sich bisher noch etwas bedeckt darübr, was uns im August neues erwartet. Dennoch können wir uns schon auf die RomCom Rot, Weiß und Königlich Blau und die australische Miniserie Die verlorenen Blumen der Alice Hart freuen. Außerdem startet Cruel Summer in die zweite Staffel.

Komödie

4. August:

Divina Señal

11. August:

Rot, Weiß und Königlich Blau

Action

18. August:

Cangaço Novo

Drama

4. Augst:

Die verlorenen Blumen der Alice Hart

Cruel Summer – Staffel 2

18. August:

Harlan Coben’s Shelter: Der schwarze Schmetterling

Disney+

Auch Disneys Neuzugänge können sich in diesem Monat sehen lassen. Gleich zu Beginn des Monats kommt der letzte Teil der Guardians of the Galaxy-Reihe, Guardians of the Galaxy: Vol. 3, zum Streaming-Dienst. Außerdem startet Star Wars: Ahsoka in die erste Staffel. Mitte des Monats werden außerdem einige Zeichentrick-Klassiker wie Die verrückte Olympiade in den Katalog aufgenommen. Wer zudem dachte, dass Disney schon im letzten Monat alle Hai-Dokus ins Programm aufgenommen hat, der irrt: Denn auch in diesem Monat stockt Disney+ mit weiteren Dokus über die faszinierenden Wesen auf.

Komödie

16. August:

Miguel Wants to Fight

Breeders – Staffel 3

25. August:

Vacation Friends 2

Date Movie

30. August:

Good Trouble – Staffel 5

Action

2. August:

Guardians of the Galaxy: Vol. 3

23. August:

Star Wars: Ahsoka – Staffel 1

Fantasy

8. August:

Moving

Thriller

2. August:

Doctor Lawyer – Staffel 1

9. August:

Mayans M.C. – Staffel 4

Horror

11. August:

Jagged Mind

Drama

16. August:

The Bear: King of the Kitchen

18. August:

Der Klient

Krimi

8. August:

Only Murders in the Building – Staffel 3

Musical

9. August:

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 4

Animation

2. August:

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Staffel 1

9. August:

Der fantastische Yellow Yeti Staffel 1

11. August:

Die verrückte Olympiade

Donalds Cousin Gustav

Kurzbesuch bei Onkel Donald

Der tollkühne Donald in seiner fliegenden Kiste

Goofy und Wilbur

Mickys Dampfwalze

13. August:

Bob’s Burgers – Staffel 13

30. August:

Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 2

Doku

4. August:

The Randall Scandal: Love, Loathing, and Vanderpump

9. August:

Europa von oben – Staffel 4

11. August:

Haie: Meister der Tarnung

Rivalen: Haie vs. Orcas

16. August:

Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben – Staffel 1

23. August:

Amerikas Nationalparks – Staffel 1

25. August:

Explorer: Verschollen in der Arktis

Die Tigerhaie von Maui

Reality-TV

2. August:

Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge

