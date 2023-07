Kinovorschau – Diese Filme starten im August 2023

Auch in diesem Monat könnt ihr euch in unserer Kinovorschau einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Der August startet stark mit Teenage Mutant Ninja Turtles – Mutant Mayhem und dem zweiten Teil über den Riesenhai Meg mit Jason Statham in der Hauptrolle. Am 10. August folgen dann unter anderem Gran Turismo von Neill Blomkamp und der Mystery-Thriller Hypnotic. Mitte des Monats kommt zudem der Horrorfilm Die letzte Fahrt der Demeter in die Kinos. Am 29. August ist zudem wieder die Crunchyroll Anime Night, dieses mal mit PSYCHO-PASS: Providence. Der Monat endet mit The Equalizer 3 – The Final Chapter.

3. August:

Teenage Mutant Ninja Turtles – Mutant Mayhem (Abenteuer/Action/Comicverfilmung/Komödie)

Meg 2 – Die Tiefe (Horror/Action/Science Fiction)

Im Herzen Jung (Romanze)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

10. August:

Gran Turismo (Action/Sport)

Hypnotic (Thriller/Mystery/Action/Science Fiction)

Rehragout-Rendezvous (Krimi/Komödie)

Past Lives – In einem anderen Land (Drama)

Deep Sea (Animation/Abenteuer/Fantasy)

Zoe & Sturm (Tragikomödie)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

17. August:

Die letzte Fahrt der Demeter (Horror/Romanverfilmung)

Blue Beetle (Abenteuer/Action/Comicverfilmung)

Kannawoniwasein! (Komödie/Drama/Familienfilm)

Forever Young (Tragikomödie)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

24. August:

To catch a Killer (Thriller/Drama/Krimi)

Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs (Biographie/Drama)

Fischerman’s Friends 2 – Eine Brise Leben (Komödie/Drama/Musik)

Joy Ride – The Trip (Komödie)

Ponyherz (Abenteuer/Familienfilm)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

29. August:

PSYCHO-PASS: Providence (Crunchyroll Anime Night)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

31. August:

The Equalizer 3 – The Final Chapter (Krimi/Thriller/Action)

Sophia, der Tod und ich (Komödie/Drama/Fantasy)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Gran Turismo 7 | Standard Edition [PlayStation 5] Erlebe den kompletten Real Driving Simulator ... seit 25 Jahren in Arbeit

Ob Wettkampffahrer, Sammler, Feintuner, Lackierungsdesigner, Fotograf oder Arcade-Fan – hier wird deine persönliche Leidenschaft für Autos mit Features geweckt, die von Gran Turismos Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft inspiriert sind

Mit der Wiedereinführung des legendären GT-Simulationsmodus kannst du dir durch Käufe, Tunings, Rennfahrten und Verkäufe deinen Weg durch eine Solokampagne bahnen, während du neue Fahrzeuge und Herausforderungen freischaltest. Und wenn du dich gerne mit anderen misst, verfeinere deine Fähigkeiten und tritt im GT- Sportmodus an

Die voller Power der PlayStation 5. Genieße 4K und HDR bei einer Ziel-Bildrate von 60 FPS, spüre die Vibrationen des ABS-Systems über die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers und spüre selbst kleinste Buckel auf dem Asphalt über das immersive haptische Feedback

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.