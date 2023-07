Final Fantasy XIV – Neue Erweiterung Dawntrail angekündigt

Final Fantasy XIV ist eines der erfolgreichsten MMOs überhaupt. Gerade findet in Las Vegas das Final Fantasy XIV Fan Festival statt, bei dem die Community gemeinsam mit dem Entwickler Team von Square Enix zusammenkommt. Hier kündigte Produzent Naoki Yoshida höchstselbst die fünfte Erweiterung Dawntrail an, welche im Sommer 2024 erscheinen soll.

Dawntrail schickt euch auf neue Abenteuer

Was haben wir in Final Fantasy XIV nicht schon alles erlebt. Wir bekämpften und befreundeten Drachen, besiegten unterdrückerische Despoten, reisten in neue Welten und die Vergangenheit und besuchten zuletzt sogar den Mond. Das alles geschah im Rahmen einer Handlung, die das Grundspiel und die vier bisherigen Erweiterungen umspannt. Doch nun ist der Konflikt mit den Ascians und zwischen Hydaelyn und Zodiark vorbei. Nach diesem ganzen Stress sind die Abenteuer aber nicht vorbei!

Dieses Wochenende findet das Final Fantasy XIV Fan Festival in Las Vegas statt. Wir hatten mit der Ankündigung einer neuen Erweiterung gerechnet und wurden nicht enttäuscht. Naoki Yoshida, der als gefeierte Produzent zuletzt auch Final Fantasy XVI groß rausbrachte, zeigte seinen Zuschauern sichtlich erfreut den Ankündigungstrailer zu Dawntrail.

Hier sehen wir die Hauptcharaktere des Spiels in einem neuen Land, das wir im Sommer 2024 erkunden können. Das neue Land wirkt im Trailer ziemlich grün, zeigt aber auch große Städte. Neben neuen Völkern, Story und zahlreichen weiteren Spielinhalten verriet Yoshida auch, dass es zwei neue Kämpferklassen geben soll. Wir können uns über einen neuen Magier und einen Nahkämpfer freuen. Falls ihr noch kein Krieger des Lichts seit, lohnt es sich jetzt einmal bei Final Fantasy XIV vorbeizuschauen. Yoshida gab nämlich ebenfalls bekannt, dass das Spiel inklusive der ersten zwei Erweiterungen kostenlos gespielt werden kann.

Quelle: Square Enix via Pressemitteilung

Titelbild: © Square Enix