Loki – Die zweite Staffel ist im Anmarsch

Nach Weihnachten ist wie vor Weinachten sagt man doch so schön. Ob das auf neue Marvel-Produktionen auch zutrifft? Feststeht Loki kehrt mit einer zweiten Staffel am 06. Oktober 2023 zurück. Damit gibt es fast erstmalig eine etwas längere Pause zwischen Marvel-Projekten, nachdem Secret Invasion kürzlich zu Ende ging. Vielleicht ist das auch besser so, gehört aber auf jeden Fall zur neuen Ausrichtung, die alles entzerren soll.

Die zweite Staffel von Loki bleibt ein Mysterium

Was erwartet uns in der zweiten Staffel von Loki? So richtig weiß das niemand. Es gibt nur wenige Anhaltspunkte, beispielsweise das Ende der ersten Staffel, in der Loki in eine TVA zurückkehrt, die nicht seine eigene zu sein scheint. Oder auch die Post-Credit-Scene aus Ant-Man and the Wasp: Quantumania !SPOILER! in der man sieht wie Loki und Mobius bei einer Ausstellung einen sehr durchschnittlichen Kang ausfindig machen. Was bleibt für die Staffel? Eine ausgezeichnete Frage, die sich nicht beantworten lässt. Noch interessanter wird es durch den Fakt, dass es das erste Mal sein wird, dass eine Marvel-Serie weitermachen muss mit einer zweiten Staffel. Keine einfache Herausforderung in Anbetracht dessen, dass es für Marvel nicht so besonders läuft.

Das restliche Marvel-Jahr 2023

Ein Zwischenfazit für Marvel in 2023 fällt schwierig aus. Während Guardians of the Galaxy 3 definitiv ein richtiger und vor allem wichtiger Schritt in Richtung Qualität war, schneiden Secret Invasion und Ant-Man and the Wasp: Quantumania um einiges schlechter ab. Jetzt bleiben in diesem Jahr nur noch die zweite Staffel von Loki und der filmische Abschuss von 2023 The Marvels. Vor allem The Marvels steht auf wackligen Beinen. Eine der Hauptkritikpunkte an Marvel kennen vielleicht einige Kingdom Hearts Fans. Die Figuren und Handlungen sind über zu viele Plattformen verteilt. Gut bei Marvel sind es nur zwei, aber trotzdem. Für The Marvels scheint es zumindest wichtig zu sein den Film Captain Marvel gesehen zu haben und zumindest zu wissen was bei Serien wie Ms. Marvel, Wandavision und Secret Invasion passiert ist. Warum? Die Hauptfiguren werden aus all diesen vorherigen Serien und Filmen genommen. Vielleicht warten wieder einige bis The Marvels auf Disney+ erscheint.

