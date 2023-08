Vorschau: Go-Go Town! – Ein Städtebausimulator im Anfangsstadium (gamescom 2023)

Bei den ersten Trailern zu Go-Go Town! War ich vollkommen fasziniert. Das Entwicklerteam von Prideful Sloth, das nur aus wenigen Mitgliedern besteht, verspricht eine Städtebausimulation mit zuckersüßer Grafik. Ich habe mir den Spielbeginn angesehen und verrate euch, wieso ich mit dem Release für 2024 noch vorsichtig wäre.

Eine Stadt, wie sie mir gefällt

Zum Anfang von Go-Go Town! treffe ich noch auf ein leeres Fleckchen Erde. Hier soll einmal eine Stadt entstehen? Klingt nach einer Menge Arbeit, aber ich freue mich darauf, meine ersten Gebäude zu errichten!

So erschuf ich während meiner ersten Anspiel-Session einen Bahnhof und ein Wohnhaus für meinen ersten Arbeiter. Das Material dafür baute ich in der Umgebung ab. Bäume können zu Holz verarbeitet werden und aus Steinen bekommen wir… Steine.

Die Steine und Holzstämme können dabei zu Backsteinen und Brettern verarbeitet werden. Die Gegenstände landen aber nicht einfach so in unserem Inventar, sondern werden von uns auf dem Rücken getragen. Bei zu viel Brettern und Steinen bietet es sich an, die Materialien stattdessen mit einem kleinen, süßen LKW durch die Gegend zu fahren.

Süß, süßer, Go-Go Town!

Apropos süß: Der Charakter-Editor lässt die buntesten Kombinationen zu. So habe ich beispielsweise eine Vampirin mit leuchtenden Augen erschaffen, die immer noch so aussah, als würde sie in einem Süßwarengeschäft arbeiten.

Auch die Bewohner, Gebäude und einfach der allgemeine Look sehen zuckersüß aus. Es hat Spaß gemacht, das Tutorial zu spielen und seine ersten Gebäude zu bauen, die dann so knuffig aussahen.

Release in 2024 realistisch?

Der Titel ist momentan auf das Jahr 2024 datiert. Allerdings hat schon das Tutorial gezeigt, dass es noch an einigen Stellen hakt. Das Bauen war nicht intuitiv und ich musste mir oft von der Entwicklerin helfen lassen, wo ich was als Nächstes platzieren muss.

Ich wusste beispielsweise nicht, wie ich Steine zum Bauen herstelle oder wie ich die Motorsäge anwende. Die Entwicklerin erklärte mir, dass auf der gamescom getestet werden soll, an welchen Stellen es noch harkt und wie weit Spieler*innen geführt werden müssen.

Für ein Erkundungsspiel macht es vielleicht Sinn, keine Questführung oder Ähnliches einzubauen, damit die Spieler*innen die Welt entdecken können. Für eine Bausimulation ist es allerdings hinderlich, wenn mir nicht angezeigt wird, welchen Schritt ich als Nächstes tun muss.

Auch auf andere Fragen zum Release, der Spielzeit und mehr konnte mir die Entwicklerin nur sagen, dass das Team einfach noch nicht so weit ist. Bei so einer kleinen Besetzung könnte ich mir vorstellen, dass noch so viel am Spiel getan werden muss, dass das Jahr 2024 nicht mehr eingehalten werden kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Hole dir das neue große kostenlose Update (Ver. 2.0)

Besuche mit Käptens Boot geheimnisvolle Inseln, die mit einer noch völlig unbekannten Pflanzenwelt oder einer anderen Jahres- oder Tageszeit aufwarten!

Entspanne zusammen mit Freunden oder Inselbewohnern bei Kofi im Café Taubenschlag!

Nun kannst du mithilfe von Rezepten auch kochen! Bereite dir aus deiner reichlichen Ernte eine köstliche Mahlzeit.

Säe und ernte neue Pflanzen, Weizen, Zuckerrohr, Kartoffeln, Karotten und mehr!

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.