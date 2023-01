Disney 100 – Die Ausstellung kommt nach München

Nach der Premiere in Philadelphia, USA, im Februar kommt Disney 100: Die Ausstellung auch nach Europa. Für deutsche Fans ist dabei die Chance eines Besuchs gar nicht einmal so unwahrscheinlich, denn die Ausstellung kommt nach München.

Ab April öffnet die Ausstellung Disney 100

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Walt Disney Company gibt es an weltweiten Standorten die Ausstellung zu sehen. In München könnt ihr sie ab dem 18. April bis zum 3. September 2023 besuchen. Jeden Tag stehen dann von 10 bis 18 Uhr die Türen offen. Ihr habt dabei die Wahl zwischen drei Tickets: das normale Ausstellungsticket mit 24,90 Euro unter der Woche bzw. 28,90 Euro am Wochenende, ein VIP-Ticket für 34,90 Euro und ein Flexticket ab 49,90 Euro. Mit dem VIP-Ticket erhaltet ihr flexiblen Einlass an dem jeweiligen Tag eurer Buchung, müsst nicht anstehen und erhaltet einen Disney-Pin. Mit dem Flexticket könnt ihr euch sogar frei auswählen, an welchem Tag und zu welcher Zeit ihr kommen wollt.

Inhalt der Ausstellung sind hunderte teils noch nie gezeigte Objekte wie Kostüme aus bekannten Disney-Produktionen. Mit dabei sind auch Produktionen von Pixar, Star Wars, Marvel und National Geographic. Das Ganze will euch in die Entstehung von bekannten Charakteren, Shows und Attraktionen wie dem Disneyland hineinblicken lassen. Dafür gibt es zehn Galerien in der Münchner Olympiahalle zu betrachten. Die Ausstellung ist sowohl deutschsprachig als auch englischsprachig gehalten.

Weitere Events zum 100-jährigen Geburtstag sind die Pop Up-Installationen von Disney Wonder of Friendship – The Experience, das ab Mai nach Berlin kommt, und Disney 100: The Concert, das ab 13. April auf Deutschland-Tournee geht.

