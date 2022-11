Strange World – Der Glanz von Disney war einmal

Jedes Jahr leitet ein neuer Disney Animationsfilm die nächste Weihnachtszeit an. Dieses Jahr hätte Strange World das übernehmen sollen, allerdings sieht es bisher nach einem kläglichen scheitern aus. Natürlich zog gerade das Thanksgiving Fest in Nordamerika vorbei, was oft schlechte Kinoquoten bedeutet. Doch was letztes Wochenende passiert ist, hatte wohl bei Disney niemand erwartet. Welche Gründe könnte das haben?

Liefert Disney+ mehr Probleme für Filme wie Strange World?

The Walt Disney Company und damit auch Disney+ machen gerade eine ganz komische Phase miteinander durch. Nicht nur, dass der bisherige CEO Bob Chapeck durch den ehemaligen Chef Bob Iger ersetzt wurde (Disney mag seine Bobs), Disney+ ist immer noch nicht in den schwarzen Zahlen angekommen. Quellen nach zu urteilen, belaufen sich die Verluste durch den Streaming-Dienst bereits auf 1,5 Milliarden Dollar. Was aber eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist, da Netflix selbst auch eine lange Zeit benötigte, um profitabel zu werden. Disney setzt sich natürlich andere Maßstäbe, aber mit der nicht ganz verständlichen Veröffentlichungsplanung, sind die Filme mittlerweile schwierig einzuschätzen. Vor allem kommt ja fast alles irgendwann auf Disney+, warum also mit Kindern ins Kino gehen, wenn man an Weihnachten dann gemütlich zusammen den neuesten Film schauen kann?

Immer teurer werdende Produktionen mit zu schlechtem Marketing

Die neue Produktion Strange World kostete Disney 180 Millionen Dollar und nahm am ersten Wochenende nur 18 Millionen Dollar ein. Da braucht man kein Branchen Experte zu sein, um aufs Ergebnis zu kommen, dass das sehr knapp wird mit dem Erfolg. Doch zu solchen Kosten gehört auch das Marketing und da muss man ehrlicherweise sagen: Wo war das große Marketing zum Disney-Film? Bei zu vielen Menschen lief der Film unter dem Radar oder viele hatte das Release Datum erst gar nicht auf dem Schirm. Dabei waren die Trailer und Bilder, die man gesehen hat, auch viel zu nichtssagend. Da ist eine Abenteuerfamilie, die zu einer “seltsamen Welt” aufbricht, um eine Nation zu retten. Ja schön, und weiter? Neben den doch tollen Eindrücken von der namensgebenden seltsamen Welt war sonst nicht viel mitzunehmen. Die nächste Zeit wird zeigen, wie es mit Disney-Filmen weitergeht und was die Maus noch so plant.

