That ’90s Show – Die Nineties sind auf Netflix zurück

Remakes, Spin-Offs, neue Adaption und sonstige Ableger beherrschen die Medienlandschaft. Da werden solche wilden Vorhaben wie That ’90s Show tatsächlich Realität. Was anfangs noch als Witz oder als ein Gedankenexperiment wirkte, kommt nächstes Jahr schon für alle Netflix-Benutzer*innen auf die Endgeräte. Kann eine Neunziger Version Der Wilden 70er heutzutage funktionieren? Der Teaser versprüht zumindest viel nostalgischen Charme. Und damit ist nicht der Charme der Neunziger gemeint.

Bekannte Namen und Gesichter in That ’90s Show

That ’90 Show spielt im Sommer 1995 und damit 15 Jahre nach dem gemischt aufgenommenen Finale Der Wilden 70er. In der Silvesternacht von 1979 kam Eric Forman nach Hause und versöhnte sich mit Donna. Tja, und jetzt übernimmt ihre Tochter Leia die Hauptrolle. Dass Eric es tatsächlich geschafft hat Donna von dieser Star Wars Referenz zu überzeugen ist unglaublich. Leia fährt für die Sommerferien nach Point Place zu ihren Großeltern, Red und Kitty Forman. Gott sei Dank konnte man die Schauspieler*innen Debra Jo Rupp und Kurtwood Smith nochmal ins Boot holen, denn zumindest im Trailer sorgen sie für das größte Gefühl von “Nach Hause kommen”.

Nebenbei lernt Leia die neue Generation Jugendlicher in Point Place kennen und Kitty übergibt ihnen, wie schon damals ihrem Sohn, den Keller, um abzuhängen. Von da an erwarten uns wahrscheinlich die gleichen Witze und Abenteuer wie in der Ursprungsserie, da auch beide Erfinder Der Wilden 70er, Bonnie und Terry Turner, erneut das imagiänre Autoren-Ruder übernehmen.

Eine Neunziger Serie im Jahre 2022?

Die Schauspieler*innen aus der Originalserie Die Wilden 70er sind nach dem Finale groß rausgekommen. Und wenn man mal die letzten Staffeln übersieht, gibt es wenige Serie, die stark so gelobt werden, wie die Produktion rund um Eric, Donna, Kelso, Jackie, Fez, Hyde und Co. That ’90s Show muss die Frage beantworten, ob sie aus dem Schatten ihres narrativen Vorgängers herausstechen und mehr als nur eine Fußnote sein kann. Sowas ist in den letzten Jahren vielen Spin-Offs äußerst schwergefallen. Und wenn man dann bedenkt, wie leicht Netflix heutzutage Serien wieder cancelt, die nicht sofort den Erfolg mit sich bringen, welchen der Streamer sich vorgestellt hat, dann Hals- und Beinbruch. Der erste Teaser der Serie fängt auf jeden Fall die damalige Stimmung ein. Warten wir also ab, ob die neuen Figuren überzeugen können oder einfach nur nervig sind.

