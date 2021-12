Podcast: Ist Spider-Man: No Way Home der beste Spider-Man-Film? | Bis zur Glotze (Folge 62)

In dieser Folge geht es um den neuen Spider-Man-Film No Way Home. Lukas, Julia und Lennart nehmen das neueste Abenteuer der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft komplett auseinander, und lassen dabei nichts aus. Hat sich der Hype um Peter Parkers erneutes Aufeinandertreffen mit Dr. Strange bewahrheitet? Kommen die Bösewichte gut zur Geltung? Dies und noch vieles mehr wird im Detail ausdiskutiert. Also seid direkt gewarnt: Es folgen massive Spoiler!

Podcast einer detaillierten Besprechung und Analyse von Spider-Man: No Way Home | Bis zur Glotze (Folge 62)

Da ist er nun also. Der wohl meisterwartete Blockbuster seit Avengers: Endgame ist endlich erschienen. Mit Dune und dem Bond-Comeback hatte 2021 schon einige Hypekandidaten am Start, die jedoch wohl nichts gegen Spider-Man: No Way Home sein dürften. Unzählige Fantheorien, lange zurückgehaltene Trailer und unfassbar hohe Erwartungen an den neusten Marvel-Blockbuster brachte die Promophase mit sich. Nun muss sich zeigen, ob der Film dem immensen Hype gerecht wird – oder am Ende doch eine Enttäuschung wird. Wir konnten den Film bereits sehen und verraten euch, ob sich das lange Warten gelohnt hat.

Die Geschichte von Spider-Man: No Way Home beginnt exakt dort, wo Far From Home 2019 endete. Durch Mysterio und J. Jonah Jameson weiß die gesamte Welt, dass Peter Parker unter der Maske von Spider-Man steckt. Diese Enthüllung stellt Peters Leben komplett auf den Kopf – und nicht nur seins. Seine Tante, sein Kumpel Ned und seine Freundin MJ müssen am eigenen Leibe erfahren, was es heißt, mit Peter Parker zu tun zu haben. Als schließlich MJ und Ned vom MIT-College abgelehnt werden, weil sie Spider-Man kennen, fasst Peter einen Entschluss: die ganze Welt muss vergessen, dass er die Spinnenmaske trägt. Helfen soll ihm dabei Dr. Strange. Doch der Zauber geht schief und nach und nach gelangen aus allen Universen Personen in Peters Welt, die wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Dummerweise sind das in erster Linie Superschurken, die wir bereits aus alten Spider-Man-Filmen kennen: Doc Ock, der Green Goblin, Electro, Lizard und Sandman. Peter sieht sich auf einmal einer Übermacht gegenübergestellt und muss irgendwie versuchen, Ordnung ins entstandene Chaos zu bringen…

