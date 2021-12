The Northman – Epischer Rachethriller kommt auf uns zu

Wer auf der Suche nach einem Film ist, der eine ähnliche Atmosphäre wie “Hellblade: Senua’s Sacrifice” kreiert, sollte “The Northman” auf dem Zettel haben. Der Historienthriller von Robert Eggers erzählt eine der ältesten Geschichten überhaupt. Und was darf bei einer alten Wikingersaga nicht fehlen? Richtig, Vergeltung.

“The Northman” ein Geschichte die selbst Shakespeare abkupferte

“The Northman” behandelt die alte skandinavische Legende des Amleth. Aus heutiger Sicht vielleicht etwas sehr klassisch, geht es um einen jungen Prinzen, dessen Vater durch die Hand des eigenen Bruders stirbt. Im Film flieht Amleth daraufhin, schwört aber zurückzukehren und Rache auszuüben. In der überlieferten Legende geschehen die Dinge auf eine etwas andere, aber durchaus ungewöhnlich interessante Art und Weise, aber im Grunde ist das der Plot. Kommt einem schon bekannt vor, oder? Man könnte meinen hier wird “Der König der Löwen” neu erzählt! Spaß beiseite, erinnert diese Geschichte stark an den Klassiker von Shakespeares “Hamlet”. Und tatsächlich hatte sich Shakespeare durch diese alte isländische Legende inspirieren lassen, um seine bis heute oft referierte Tragödie zu schreiben. Da ist es doch mal aufregend, den wahren Ursprung auf der Leinwand zu sehen.

Robert Eggers Horroranleihen springen einem ins Auge

Der erste Trailer sorgt mit dem Sounddesign und den ersten Bildern für eine düstere, gewaltvolle und in sich zerrissene Atmosphäre. Vor allem das Wiederholen von Amleths Schwur “I will avenge you father, I will safe you mother, I will kill you Fjölnir”, untermalt Amleths Entschlossenheit. Damit erschafft der Regisseur Robert Eggers einen sehr ansehnlichen Vorgeschmack auf das Endprodukt. Und man erkennt direkt, dass ihm diese fast schon horrorwürdige Darstellung einfach liegt. Daneben ist der Film auch noch gespickt mit Hollywoods größten Schauspieler*innen. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke und Willem Dafoe, um mal ein paar aufzuzählen. Auch wenn es das erste Projekt dieser Größe von Eggers ist, deutet viel darauf, dass wir es mit einem echten Meisterwerk zu tun bekommen. Die Kinos werden am 22. April 2022 mit diesem Schatz bereichert.

Quelle: slashfilm

Titelbild: © Focus Features