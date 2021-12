NATvents-Gewinnspiel 21. Dezember 2021 – Wir verlosen Ein guter Mensch, Vagrant Queen & Hausen (je Staffel 1) als DVD & Blu-ray

Titelbild: © 2021 Eye See Movies (AV Medien)

Ein guter Mensch: Staffel 1

Als der ehemalige Gerichtsmitarbeiter und verwitwete Agâh überraschend die Diagnose Alzheimer erhält, fasst er einen tödlichen Entschluss: Vor Jahren wurde in seinem Heimatdorf ein junges Mädchen Opfer eines grausamen Verbrechens. Der Täter – obwohl bekannt – wurde nie verurteilt, die zuständigen Justizbeamten ließen ihn davonkommen. Sein persönliches Schicksal vor Augen schwört sich Agâh, endlich alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen – bevor in seiner Erinnerung alle wichtige Details verblassen. Als sein Töten immer größere Kreise zieht, wird der Fall der Polizistin Nevra von der Istanbuler Mordkommission zugeteilt. Noch wissen die junge Frau und Agâh nicht, dass sie ein gemeinsamer Feind verbindet.

Vagrant Queen: Staffel 1

Elida, ist bereits als Mädchen eine Königin, die aber zu einem ausgestoßenen Waisenkind wird. Allein auf sich gestellt ist sie in den abgelegensten Winkeln der Galaxie unterwegs, immer ein Schritt der Regierung der Republik voraus, die alles dafür tun würde, um ihre Erblinie endgültig auszulöschen. Als Elidas alter Freund Isaac auftaucht und behauptet, dass ihre Mutter noch am Leben ist, planen beide eine Rettungsaktion, die sie zurück in das gefährliche Herz ihres früheren Königsreichs führen wird. Außerdem wird Elida erstmals ihrem Todfeind aus Kindertagen gegenüberstehen: Commander Lazaro.

Hausen: Staffel 1

Nach dem Tod seiner Mutter zieht der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) mit seinem Vater Jaschek (Charly Hübner) in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während der Vater versucht, als Hausmeister des störanfälligen Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, realisiert Juri nach und nach, dass unbemerkt von den Bewohnern noch etwas anderes in den dunklen Korridoren haust: ein böses Wesen, das in die marode Bausubstanz eingedrungen ist – und das über Jahrzehnte den gesamten Block in einen Organismus verwandelt hat, der schleichend die Seelen der Menschen verdaut. Um es zu bekämpfen, muss Juri die feindselige Blockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen – auch wenn er sich dafür gegen das stoische Regime seines Vaters auflehnen muss, dessen Geist bereits ganz unter dem zerstörerischen Bann des Wesens steht.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Eye See Movies (AV Visionen) zwei große Serienpakete bestehend aus folgenden Staffeln:

Gewinner 01 (Blu-ray) 1x Vagrant Queen: Staffel 1 als Blu-ray

1x Hausen: Staffel 1 als Blu-ray

1x Ein guter Mensch: Staffel 1 als Blu-ray

Gewinner 02 (DVD) 1x Vagrant Queen: Staffel 1 als DVD

1x Hausen: Staffel 1 als DVD

1x Ein guter Mensch: Staffel 1 als DVD

