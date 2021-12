Nintendo – Warnung vor Serverproblemen an Weihnachten

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und auch wenn aufgrund des aktuellen Chipmangels dieses Weihnachten wieder nur vereinzelt Hardware der neuen Konsolengeneration unter dem Baum zu finden sein wird, meldet Nintendo sich nun mit einer eindringlichen Warnung an alle aktuellen sowie kommenden Nintendo Switch-Besitzer zu Wort: Somit könnte sich das Server-Desaster aus dem vergangenen Jahr noch einmal wiederholen.

Erneut Serverprobleme im Nintendo eShop?

So erklärte das japanische Unternehmen via Twitter unlängst, dass man auch in diesem Jahr mit einer verstärkten Auslastung der eigenen Server rechnet, was unter anderem auch Spieler betreffen wird, die zu Weihnachten eine Konsole der Nintendo Switch-Familie erhalten werden. So könnte es in der kommenden Weihnachtszeit durchaus Probleme beim Einrichten eines Nintendo Accounts kommen. Nintendo appelliert hier an alle Spieler sich die notwendigen Accounts bereits vorab zu erstellen. Dies ist auch ohne die Hardware auf der offiziellen Webseite möglich. Neben der Accounterstellung könnte auch kurzfristig der Nintendo eShop von den Serverproblemen heimgesucht werden. Wer plant über die Feiertage Spiele zu erwerben oder herunterzuladen, sollte dies ebenfalls frühzeitig tun.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Nintendo mit Serverproblemen über wie Feiertage zu kämpfen. So war beispielsweise am ersten Weihnachtsfeiertag der Nintendo eShop längerfristig nicht zu erreichen, was dazu führte dass zahlreiche digitale Inhalte nicht heruntergeladen werden konnten.

Quelle: Nintendo via Twitter; IGN