Fall Guys – Epic Games kauft das Entwicklerstudio

Epic Games vergrößert ihr aktuelles Portfolio, denn der Publisher gab bekannt, dass man das Studio hinter Fall Guys an Land ziehen konnte. Jedoch nicht nur gehören zu dem Kauf dazu. Denn Epic übernahm gleich die ganze Tonic Games Group, zu der auch die Macher des jüngsten Multiplayer-Hits gehören. Aber bedeutet dies nun auch, dass das Spiel von Steam verschwindet?

Entwickler von Fall Guys nehmen Stellung zur Übernahme

Epic Games übernimmt die Tonic Games Group und damit rücken auch die Fragen der Fans in den Vordergrund. Schließlich stehen Epic und Steam in Konkurrenz und nicht selten gelangten diverse Games nur auf eine der beiden Plattformen. Mediatonic, die Entwickler des bunten Multiplayer-Phänomen, äußerten sich deswegen zu dem Kauf. Die räumten schnell die Befürchtungen beiseite. Denn die Macher gaben bekannt, dass das Spiel weiterhin auf beiden Plattformen existieren und mit Updates versorgt wird. Auch rückt das Studio nicht von seinen bisherigen Plänen. Eine neue Saison soll folgen und auch entsprechend in beiden Stores angeboten werden. Eine Bevorzugung des Epic Games Stores fand keine Erwähnung.

Zudem erscheint das Spiel weiterhin wie geplant für die Nintendo Switch und Xbox. Allerdings überlegen die Entwickler diverse Features in das Spiel einzubauen, die Epic Games bei anderen Spielen bereits integrierte. So könnten bald Crossplay-Funktionen, ein Account-System und ein Squad-Modus ihren Einzug feiern. Generell scheinen die Leute hinter dem Battle-Royal-Game sehr glücklich mit der Übernahme zu sein. Auf der Website entschied man sich für Epic, da man viele gemeinsame Schnittstellen in der generellen Grundhaltung hat. Dies entspricht auch der Vision in Zukunft weiterhin Spiele zu machen, die die ähnlichen Ansätze verfolgen.

Quelle: Mediatonic Games