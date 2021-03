It Takes Two – Gameplay-Video zeigt die ersten 22 Minuten des Koop-Abenteuers

In einem frischen Gameplay-Video präsentieren uns die A-Way-Out-Entwickler ihr neuestes Koop-Projekt It Takes Two. Zu sehen sind die ersten 22 Minuten des Spiels.

Koop-Puzzler mit Humor

Pünktlich zum Fall des Preview-Embargos von It Takes Two haben die EntwicklerInnen der Hazelight Studios brandneues Bewegtbild zum Koop-Abenteuer veröffentlicht. Das Gameplay-Video zeigt dabei die ersten 22 Minuten des Spiels und gibt einen wunderbaren Einblick in die Spielwelt sowie Mechaniken. Das vollständige Video findet ihr wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen.

In It Takes Two schlüpfen zwei SpielerInnen in die Rollen des Protagonisten-Duos Cody und May. Das verheiratete Paar steht kurz vor einer Scheidung, findet sich jedoch plötzlich in einer völlig abstrusen Situation wieder: Das Pärchen steckt überraschend in Puppenkörpern und muss sich nun durch eine gefährliche Welt voller Fantasiewesen rästeln, um herauszufinden, wie sie diesen verrückten Zauber auflösen können. Im Laufe der Kampagne sieht sich das Pärchen zudem mit ihren Eheproblemen und Streitigkeiten konfrontiert.

It Takes Two erscheint offiziell am 26. März 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Pünktlich zum Release soll es zudem eine kostenfreie Demo-Version geben, die euch einen ersten guten Eindruck vom Spiel vermitteln soll.











Quelle: Gamespot