Hardspace: Shipbreaker – Mit dem Steam-Bonus

Das Spiel Hardspace: Shipbreaker wurde am 16. Juni 2020 im Early Access für Windows veröffentlicht, die Konsolen müssen derzeit noch warten. Spieler am PC können schon jetzt erfahren, was das Weltraum-Game zu bieten hat und sich durch Kommentare und Feedback an der Entwicklung beteiligen. Das Spiel kann auf Steam erworben werden und ist derzeit sogar vergünstigt verfügbar. Die verschiedenen Steam Sales und Bonusaktionen sind für viele Spieler der Grund, weshalb sie die Plattform anderes bevorzugen – und der Halloween Sale ist nur noch einige Wochen entfernt!

Steam: Immer am günstigsten?

Die Spieleplattform Steam ist für ihre zahlreichen Sales und Bonusaktionen bekannt. Hier kann man oftmals ganz schön viel einsparen und sogar neue Spiele günstiger erhalten. Der nächste Sale wird mit Halloween um den 31. Oktober stattfinden und natürlich Horrorspiele bevorzugen. Wer immer wissen möchte, wann interessante Spiele günstiger werden, kann entweder den Newsletter abonnieren oder gewünschte Games auf eine Wunschliste setzen. In diesem Fall erhält man eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Spiel auf der Wunschliste vergünstigt wurde. Bonusangebote sind im Gaming-Bereich nichts Neues. Eingesetzt werden sie häufig bei Online Casinos, die vor allem Neukunden besondere Willkommensaktionen anbieten. Mit dem Caxino Bonus Code erhalten Spieler eine Verdoppelung ihrer ersten Einzahlung bis zu einem Betrag von 200 Euro. Auch im Google Play Store sind Angebote und Bonusaktionen keine Seltenheit. Mit dem Free-To-Play-System können viele Spiele zwar kostenlos heruntergeladen werden, in der App sind Käufe dann jedoch möglich. Fast immer gibt es dabei einen Massenrabatt, wenn Coins, Leben oder andere Spielelemente im Bundle gekauft werden. Steam ist dank seiner Sales und Bonusaktionen oftmals die günstigste Plattform für Spiele. Vor allem, wenn man ein wenig Geduld hat, kann man hier jede Menge einsparen.

Hardspace: Shipbreaker im Early Access

Seit Juni 2020 kann Hardspace: Shipbreaker von PC-Spielern im Early Access ausprobiert werden. In dem Simulationsspiel in der Ego-Perspektive müssen Spieler durch das Weltall reisen und verlassenen Raumschiffwracks nach nützlichen Teilen durchsuchen. Der Spielcharakter hat große Schulden bei einer Firma namens Lynx Corporation und muss diese durch seine harte Arbeit im All beseitigen. Jedes zerlegte und durchsuchte Schiff verleiht dem Protagonisten einen gewissen Credit. Außerdem stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, um die Wracks zu zerlegen. Hier findet man Lasercutter, Seile, einen Scanner usw. Bei der Erkundung der Schiffe müssen Spieler außerdem auch ihre eigenen Ressourcen managen. Dabei haben sie z. B. eine gewisse Menge an Sauerstoff sowie Treibstoff für die Schubdüsen, mit denen sich der Spieler in der Schwerelosigkeit bewegen kann. Vorsicht ist außerdem beim Zerlegen von Raumschiffen sehr wichtig, denn der wertvolle Reaktor im Inneren kann auch schnell zu einer gefährlichen Bombe werden. Fingerspitzengefühl ist dabei jederzeit vonnöten. Da das Spiel noch in der Entwicklung ist, gibt es natürlich immer wieder gewisse Teile, die noch nicht ganz ausgereift sind. Wer allerdings Teil der Verbesserungen sein will, kann im Early Access auch jederzeit Feedback und Änderungsvorschläge über Steam abgeben. Mit dem Halloween Sale könnte das Spiel sogar noch günstiger werden, wer also geduldig ist, wartet noch ab. Wer das Spiel außerdem auf seine Wunschliste setzt, wird jederzeit über Neuerungen und Bonusaktionen informiert.

Mit Hardspace: Shipbreaker hat Steam erneut ein hervorragendes Spiel im Early Access zu bieten. Derzeit kann es leider nur von Windows-Nutzern ausprobiert werden, die Vollversion erscheint dann jedoch auch für die PS4 und Xbox One. Mit den Bonusaktionen von Steam ist es hier allerdings oft ein bisschen günstiger.