Podcast: Das wird die PlayStation 5 zum Launch im November 2020 bieten | Folge 23

Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von unserem Podcast. Die PlayStation 5 hat nun endlich einen Preis plus Releasedatum von Sony erhalten. Nachdem am Mittwochabend der neue Stream von Sony abgehalten wurde, stand fest, die brandneue Konsole erscheint am 19. November 2020 in Deutschland. Neben brandneuen Spielen und erstem Gameplaymaterial zu den Launchtiteln der PS5, wurden auch die Preise final enthüllt. Kurz darauf gingen die Vorbestellungen quasi über Nacht los und waren am Morgen danach schon wieder vorbei. Was wir vom Launch der neuen Konsole halten, erfährst du in der heutigen Folge.

Podcast über die komplette Enthüllung und den Launch der PlayStation 5 im November 2020 | Folge 23

Diese Spiele werden am Launch-Tag von SIE Worldwide Studios bereitgestellt:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – bereits auf der PS5 installiert

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – €79.99 (RRP)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – €79.99 (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – €59.99 (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – €79.99 (RRP)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – €69.99 (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure und Horizon Forbidden West werden auch auf PlayStation 4 erscheinen.

Die digitalen PS4-Versionen von den Launch-Titeln enthalten ein kostenloses Upgrade für beide PS5-Konsolen, während die PS4-Disc-Versionen dieser Spiele ein kostenloses Upgrade für die PS5 mit Ultra HD Blu-Ray-Laufwerk enthalten.

Die aktuelle Folge:

Moderation: Maarten Cherek

Redaktion der Sendung: Kevin Kreisel und Christian Koitka

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast Bis zur Glotze und noch viel weiter? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: biszurglotze@liesie-media.de.