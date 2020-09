Epic Games Store – Watch Dogs 2 ab sofort kostenlos

Wie jede Woche bietet Entwickler Epic Games im hauseigenen Store vollkommen kostenfrei Spieleperlen an. In dieser Woche dürfen sich PC-Spieler unter anderem erneut über einen richtigen AAA-Titel freuen.

3 Spiele kostenlos im Epic Games Store

Nicht selten greift der amerikanische Entwickler bei der regelmäßigen Promo-Aktion auf beliebte Marken der Güteklasse AAA zurück. Auch in dieser Woche dürfen sich Spieler auf einen Blockbuster aus dem Hause Ubisoft freuen. So steht euch ab sofort der Open-World-Titel Watch Dogs 2 zum kostenlosen Download bereit. Passend zum bevorstehenden Release von Watch Dogs Legion schlüpft ihr hier in die Haut des Hackers Marcus Holloway, um die berüchtigte Hackergruppe DedSec noch einmal zu unterstützen. Zusätzlich könnt ihr euch ebenfalls die Sport-Simulation Football Manager 2020 herunterladen. Der Sport-Titel entlässt euch in die Haut eines Fußball-Managers, der die Planung samt wichtiger Entscheidungen für sein Team strategisch sinnvoll umsetzen muss. Das dritte und letzte Spiel in dieser Woche ist Stick It To The Man!. Der 2013 veröffentlichte Action-Titel verbindet eine humorvolle Story mit spannende Plattform-Elementen.

Alle drei Titel könnt ihr euch noch bis zum bis zum 24. September um 16:59 Uhr vollkommen kostenfrei herunterladen. Danach folgt die Simulation RollerCoaster Tycoon 3 in der Complete Edition, welche euch dann erneut innerhalb einer Woche zum kostenlosen Download bereit steht.

