Godfall – Finaler Release-Datum für PS5 bestätigt

Dass das Actionspiel Godfall im Launch-Zeitraum der PlayStation 5 erscheinen wird, ist bereits seit einer ganzen Weile bekannt. Nun hat man den Releasetermin allerdings konkretisiert.

Gearbox Koop-Spiel Godfall wird tatsächlich pünktlich zur Veröffentlichung von Sonys PlayStation 5 spielbar sein. Wie nun der offizielle Twitter-Kanal bestätigte, wird der Loot-Slasher ab Day-One und damit in Europa ab dem 19. November erhältlich sein. Spieler in Nordamerika dürfen entsprechend bereits ab dem 12. November loslegen.

Nachdem Sony den Preis sowie das Finale Veröffentlichungsdatum seiner Next-Gen-Konsole am Mittwochabend preis gab, entschied man sich nun auch bei Entwicklerstudio Counterplay Games die Katze aus dem Sack zu lassen. Godfall ist damit ein weiterer wichtiger Exklusivtitel für die PlayStation 5, der nicht für Microsofts Konkurrenzplattform erscheinen wird. Neben der Version für PS5 wird es allerdings auch eine PC-Fassung geben.

Abseits davon gaben die Entwickler gleichsam auch das Erreichen des Gold-Status bekannt. Demnach sind die Entwicklungsarbeiten am Spiel bereits vollständig abgeschlossen und einer pünktlichen Veröffentlichung dürfte damit nichts mehr im Wege stehen.

Godfall is officially launching on November 12 for the PlayStation 5 & PC via Epic Games Store!

Pre-order now on PC: https://t.co/o1sL8fJ9g6#PS5 pre-orders coming soon! pic.twitter.com/BdDKp4z4kM

— Godfall (@PlayGodfall) September 16, 2020