Xbox Game Pass – Journey to the Savage Planet und Football Manager 2020 gesellen sich dazu

Microsoft wird den Xbox Game Pass schon bald um zwei neue Top-Titel ergänzen unter anderem mit Journey to the Savage Planet und der Football Manager 2020.

Diese Spiele erhaltet ihr im April

Der Xbox Game Pass bekommt ein weiteres Mal hochrangigen Zuwachs in Form von vielgelobten AAA-Titeln. Schon ab dem morgigen 9. April können sich Inhaber des Aboservices auf der Xbox über Journey to the Savage Planet sowie Alvastia Chronicles freuen.

Auf dem PC sollen dabei die Spiele Football Manager 2020, Alvastia Chronicles, Mistover und Stranger Things 3: The Game zeitnah folgen. Overcooked 2 ist hier bereits seit kurzem erhältlich.

Davon abgesehen müssen einige Titel das Game-Pass-Angebot ab dem 15. April wieder verlassen. Dazu gehören:

The Book of Unwritten Tales 2 (Konsole)

Fez (PC)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Konsole)

Into the Breach (PC)

MX vs ATV Reflex (Konsole)

Prey (Konsole und PC)

Samurai Shodown II (Konsole)

Valkyria Chronicles (PC)

Quelle: Microsoft