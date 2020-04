Grounded – Obsidian-Titel bald im Early Access

Mit Grounded kündigte The Outer Worlds-Entwickler Obsidian Entertainment bereist im vergangenen Jahr ein Action-Adventure mit Multiplayer-Einschlag an. Der Releasetermin wurde zuletzt auf 2021 gelegt. Anlässlich der gestrigen Inside Xbox-Ausgabe kündigte man nun einen Early Access-Start an.

Wann startet Grounded in den Early Access?

Das bunte Action-Adventure soll somit bereits in diesem Sommer in einer Vorab-Version spielbar sein. Neben Steam wird Grounded ebenfalls Teil des Xbox-Game-Preview-Programm sowie des Xbox Game Pass Ultimate sein. Konkreter steht euch ab dem 28. Juli 2020 das Spiel auf dem PC in seiner Early-Access-Version zur Verfügung. Ein konkreteres Releasedatum, wann der finale Titel im kommenden Jahr schlussendlich erscheint, gibt es bislang nicht.

Inhaltlich erwartet euch in der Early-Access-Fassung gut 20 Prozent der Kampagne, die Crafting-Basis, die drei Maps Grasland, Hecke, Dunstland sowie zehn Insektentypen als auch der Koop-Modus. Spieler werden im Rahmen der Early-Access-Laufzeit ebenfalls Einfluss auf das finale Spiel erhalten.

