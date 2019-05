Baldo – Neuer Indie Titel mit Ni No Kuni Optik

Zelda und Ni No Kuni Fans sollten ein Auge auf den Titel Baldo haben. Dieser vereint Aspekte beider Titel.

Baldo vereint bekannte Elemente

Der Indie Titel vom italienischen Studio Naps Team, sieht wirklich interessant aus. Optisch erinnert der neue Trailer stark an den Ghibli Stil den man schon aus der Ni No Kuni Reihe kennt. In Sachen Gameplay kann man aber die Ähnlichkeiten zu Nintendos Zelda Reihe nicht von der Hand weisen. Erscheinen soll das Spiel für PS4, Xbox One, Switch und PC, wann genau ist aber noch vollkommen unklar. Bis dahin bleibt nur der Trailer für einen ersten Eindruck. Wer die beiden Inspirationsquellen allerdings mag, sollte sich den Namen merken.

Quelle: IGN