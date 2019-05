Star Ocean First Departure R – HD Remake angekündigt

Star Ocean First Departure R, ein HD Remake, wurde überraschend angekündigt. Square Enix bringt damit schon wieder einen Klassiker zurück.

Via des offiziellen Twitter Accounts kam die Ankündigung, dass der PSP Release des ursprünglichen Star Ocean, ein HD Remaster erhalten wird. Departure R soll diesmal für Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Square Enix stärkt damit weiter den aktuell sehr hohen Output des Publishers. Nach den vielen Ports von unter anderem Final Fantasy, gibt es ja auch einige neue Titel. Noch in diesem Jahr werden wir ja auch mehr Dragon Quest und Oninaki bekommen.

STAR OCEAN First Departure R, the very first entry in the #StarOcean series – setting course for PS4 and Nintendo Switch.

Keep communication channels open for further updates. pic.twitter.com/pOyJUVfA16

— STAR OCEAN (@StarOcean) 25. Mai 2019