Roller Champions – Ubisoft wohl mit neuer IP auf der E3

Laut einer gut informierten Twitter-Quelle arbeitet Ubisoft an einer neuen IP, welche bereits auf der kommenden E3 präsentiert werden soll. Das Spiel trägt den Titel Roller Champions und soll laut Informationen Inlineskating mit einer Ballsportart kombinieren.

New_WabiSabi auf Twitter postete, dass sehr professionelle Screenshots und Artworks zu Roller Champions gezeigt wurden. Man gehe davon aus, dass es sich hier um ein tatsächlich existierendes Spiel handelt, da es wohl doch zu aufwändig wäre, solche Artworks und Screenshots nur für einen Fake zu erstellen. Die Screenshots selber sind bislang noch nicht aufgetaucht, also müssen wir uns erstmal auf Sabis Wort verlassen. Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass es sich bei diesem Twitteraccount um eine recht zuverlässige Quelle handelt.

Ubisoft is revealing a brand new IP sometime this year, very likely at E3. It involves Skating and a sports ball. It has a very nice style to it. Here's the logo. pic.twitter.com/UCKhbVPDyE

— Sabi (@New_WabiSabi) May 25, 2019