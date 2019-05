Overwatch – Die lang ersehnte Replay-Funktion kommt endlich

Aktuell kreieren Fans in Overwatch mit dem neuen Workshop allerlei innovative Spielmodi. So gibt es z.B. ein Flappy Bird mit Pharah, einen 2D-Brawler a la Smash Bros. und natürlich einen Battle Royale Modus, alles von Fans erstellt. Nun kommt eine weitere neue Funktion in das Spiel. Und diese wurde schon sehr lange herbeigesehnt.

Schaut euch eure Matches in voller Länge an

Die Replay-Funktion kommt endlich in Overwatch. Mit ihr könnt ihr eure zehn letzten Matches in voller Länge anschauen, Kamerapositionen festlegen und sogar eine Übersichtskarte einsehen, wie sie es zum Beispiel bei der Übertragung der Overwatch League gezeigt wird. Ob ihr damit nun euer Spiel analysieren wollt, um euch zu verbessern, oder einfach nur das perfekte Gameplayvideo für euren Youtubekanal erstellen wollt, bleibt euch überlassen. Die Replay-Funktion wird gerade im PTR ausprobiert, wann sie auf die Live-Server kommt, ist noch nicht bekannt.

