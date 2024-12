Bis zur Glotze – Ist das neue Dragon Age eine Enttäuschung? | Folge 134

Dragon Age: The Veilguard spaltet die Gemeinde. Während der Titel durchaus erfolgreich an den Kassen ist, sind insbesondere Fans eher weniger begeistert von dem doch sehr krassen Stilbruch des Spiels. Auch wir haben uns den Titel näher angesehen und sprechen ausführlich über das Spiel.

Dragon Age: The Veilguard sorgt nicht gänzlich für Begeisterung



Kann die Story abliefern? Was ist mit der Lore? Überzeugt die Welt? Wie tiefgreifend sind die Entscheidungen? All das diskutieren wir in Folge 134 von Bis zur Glotze. Eigentlich sollte man denken, dass insbesondere Story, Charaktere und World Building in einem Bioware Titel besonders gut funktionieren. Doch Tobias, als absoluter Dragon Age Core-Fan, und auch Christian sind insbesondere hiervon enttäuscht. Denn das Spiel wandelt auch deutlich anderen Pfaden. Wo liegen denn die Stärken und Schwächen?

Wir waren allerdings die vergangenen Monate etwas Podcast-abstinent. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir auf der faulen Haut gelegen haben. Für NAT-Games waren wir trotzdem sehr fleißig und haben kräftig geschrieben. Aber keine Sorge, nochmal so lange wollen wir euch nicht warten lassen und euch wieder etwas regelmäßiger mit Podcasts versorgen!

Moderation: Christian