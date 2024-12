Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen im Dezember 2024

Wie in der letzten Releasevorschau bereits angekündigt, starten wir diese Woche in die allerletzte Ausgabe des Jahres. Da gegen Ende des Jahres nicht mehr so viel auf dem Spielemarkt los ist, bringen wir euch die Neuerscheinungen des Dezembers auf einem Haufen. Wir werden aber nicht alle kleinsten Veröffentlichungen besprechen, sondern nur die größten Releases und einige der am interessantesten aussehenden Spiele vorstellen.

Die letzte Releasevorschau des Jahres

Antonblast (PC, Switch) – 3. Dezember

Ein sehr stark an alte Wario-Spiele erinnernder Action-Platformer mit einem ebenso grimmig dreinschauenden Protagonisten.

Bridge Constructor Studio (MetaQuest) – 5. Dezember

Das legendäre Brückenbauspiel gibt es nun auch in VR.

Delta Force (PC, PS5, XSX) – 5. Dezember

Ein Shooter, welcher euch die Story aus dem Film Blackhawk Down nachspielen lässt und euch in spannende PvP-Gefechte schickt.

Infinity Nikki (PC, PS5) – 5. Dezember

Ein Japano-Fantasy-RPG, bei dem die Wahl eures Outfits eine große Rolle spielt.

RollerCoaster Tycoon Classic (Switch) – 5. Dezember

Die Konsolenversion des Klassikers kommt auf die Switch.

Skydance’s Behemoth (PC, PS5, MetaQuest) – 5. Dezember

Ihr stellt euch mit eurer VR-Brille ausgestattet gigantischen Monstern.

Uncle Chop’s Rocket Shop (PC, PS5, XSX, Switch) – 5. Dezember

Ein sehr humorvolles Indie-Roguelite, in welchem ihr in einer Weltraum-Werkstatt arbeitet und Raumschiffe repariert, während ihr eure Kunden bei Laune haltet und genug Geld für eure Miete zusammenkratzt.

Marvel Rivals (PC, PS5, XSX) – 6. Dezember

Der Strategie-Shooter im Marvel Universum feiert seinen 1.0 Release.

Path of Exile 2 (PC, PS5, XSX) – 6. Dezember

Das beliebte Action-RPG geht in die zweite Runde.

Indiana Jones and the Great Circle (PC, PS5, XSX) – 9. Dezember

Der legendäre Abenteurer bekommt sein eigenes AAA-Spiel.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 10. Dezember

Dieses legendäre Rollenspiel-Franchise ersteht von den Toten wieder auf.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 10. Dezember

Ein klassisches Retro-16bit-Beat’em’Up mit den originalen Power Rangers.

Fairy Tail 2 (PC, PS4, PS5, Switch) – 11. Dezember

Das nächste Videospiel zur magischen Anime- und Manga-Serie.

The Spirit of the Samurai (PC) – 12. Dezember

Ein forderndes Metroidvania mit viel japanischem Folklore-Einfluss und einem einzigartigen Stop Motion-Animationsstil.

Alien: Rogue Incursion (PC, PS5, MetaQuest) – 19. Dezember

Die Xenomorphs liegen mal wieder auf der Lauer und in VR sind sie wahrscheinlich noch gruseliger.

So, wir haben euch wie ich finde eine gute Spieleauswahl gegeben, für jeden Spielertyp sollte sich doch was zu finden sein. Wir schließen damit die letzte Releasevorschau des Jahres, wünschen euch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch und sehen uns in 2025 wieder.

Titelbild: 2024 © Infold Games | 2024 © Bethesda

