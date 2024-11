Trombone Champ: Unflattened – Jetzt auch in VR mit der Posaune das Publikum begeistern

Trombone Champ hat sich zu einem der viralen Spiele des Jahres gemausert. Das humoristische Rhythmus-Spiel, in welchem man diverse Musikstücke mit einer Posaune zum Besten gibt, ist einfach nur zum totlachen. Und jetzt könnt ihr diesen viralen Hit auch in VR spielen.

Habt ihr das Zeug dazu, in Trombone Champ: Unflattened die Highscores zu knacken?

Die Macher sind sich der humoristischen Qualität ihres Produkts durchaus bewusst, was dieser Trailer beweist. Ein im Frack gekleideter Herr steht in seinem Wohnzimmer, die VR-Brille auf dem Kopf. In Vorbereitung seiner musikalischen Meisterleistung leckt er sich die Lippen, dann legt er los.

Dieses Spiel ist nicht nur das originale Spiel plump in ein VR-Gewand gesteckt, es wurde komplett neu umgesetzt. Man spielt jetzt, wer hätte es gedacht, aus der Ego-Perspektive und muss sogar zwei Notenstränge gleichzeitig beachten. Die klassischen Musikstücke aus dem Original sind wieder mit dabei, so zum Beispiel Eine Kleine Nachtmusik, Old Gray Mare, etliche Nationalhymnen und natürlich, wie sollte es auch anders sein, ist auch The Entertainer wieder mit am Start. Aber sicherlich wird es nicht nur bei dieser Auswahl bleiben und es werden auch hier viele neue dazukommen.

Dazu gibt es noch sammelbare Karten und verschiedene Designs für die Posaune. Das musikalische VR-Erlebnis kann sich für knappe 15 € heruntergeladen werden.

