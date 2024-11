Sonic The Hedgehog 3 – Neuer Trailer zeigt viel Shadow, aber vor allem ein überraschendes Comeback

Mit Sonic The Hedgehog 3 wird die Verfilmungsreihe des blauen Igels zu einer Trilogie. Dass dieser Film aber kommen musste, war doch klar, immerhin haben wir Sonics wohl größten Rivalen Shadow noch nicht auf der großen Leinwand gesehen. Dies wird sich mit Teil 3 ändern, doch was Fans noch viel mehr in Aufruhr versetzt als den dunklen Igel in Aktion zu sehen ist ein sehr überraschendes Comeback.

Jim Carrey kommt für Sonic The Hedgehog 3 aus der Rente

Ja, ihr habt richtig gelesen, Jim Carrey wird wieder in seiner Rolle als Dr. Robotnik auftreten. Dieser war am Ende des zweiten Teils (Achtung, Spoiler) von einem riesigen Roboter gestürzt und wurde für tot gehalten. Im Gleichen Atemzug verkündete Carrey damals in einem Interview, dass er erst einmal eine Pause von der Schauspielerei machen wolle.

„Wenn die Engel mir irgendein Skript bringen, welches in Gold geschrieben wurde und mir sagt, dass es sehr wichtig ist, dass Leute dies sehen, dann mache ich vielleicht weiter. Aber erstmal mache ich eine Pause“ sagte Carrey in einem Interview mit Access Hollywood.

Ein Skript aus Gold also? Scheint so, dass das Skript von Sonic the Hedgehog 3 so gut ist, dass Carrey nichts anderes übrig blieb, als wieder auf die Bühne zu treten. Im dritten Film wird Shadow als Antagonist fungieren. Nach einigen schweren Schicksalsschlägen ist ihm die Welt zuwider und er will nur noch totale Vernichtung. Er ist so stark, dass Sonic es selbst mit der Hilfe von Tails und Knuckles nicht mit ihm aufnehmen kann. Die einzige Lösung scheint wohl, sich mit seinem Erzfeind Dr. Robotnik zusammen zu tun. Ob dieses Skript wirklich so golden ist, wie Jim Carreys Rückkehr es verspricht, dürfen wir am 25. Dezember mit eigenen Augen begutachten, dann kommt Teil 3 in die Kinos.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Paramount Pictures

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: 2024 © Paramount Pictures