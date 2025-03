Bis zur Glotze – Gothic Remake Demo angespielt und wie Achievements unser Spielverhalten verändern | Folge 137

Ja, auch in den vergangenen Monaten gab es mal wieder schlechte Nachrichten und Entlassungen in der Spielebranche, das scheint irgendwie mittlerweile zum Gaming-Alltag zu gehören. Das hält uns aber auch nicht davon ab, Freude an unserem Lieblingshobby zu finden. Und so sprechen wir in dieser Folge auch über andere spannende Sachen wie etwa einem Blick auf die Gothic Remake-Demo, dem Einfluss von Trophäen und Achievements auf das Spielerlebnis und vielen tollen Indie-Spielen.

Hört das denn nie auf?



Zugegeben, so viele Entlassungs-News wie 2024 hatten wir in diesem Jahr noch nicht. Das brauchen wir nämlich auch nicht. Dennoch müssen wir auch in Folge 136 leider beklagen, dass es wieder zu größeren Entlassungen in der Gaming-Industrie kam. Leider. Doch wir schauen auch nicht nur auf negative Dinge. Die Demo zum Gothic-Remake ist nämlich erschienen und hält uns als Gothic-Fans natürlich auf Trab. Kann ein so einzigartiges Gefühl wie damals erzeugt werden? Kann man einer solchen Erwartungshaltung überhaupt gerecht werden? Wie will man den Spagat zwischen Fan-Services und Erneuerung schaffen?

Darüber hinaus sprechen wir nicht nur über spannende Indie Games, sondern auch über den Einfluss von Achievements auf unser Spielerlebnis. Denn es ist natürlich ein psychologischer Unterschied, ob ich neben einer ingame Belohnung auch vom System selbst ein Lob in Form eines Achievements erhalte. Völlig unabhängig davon, ob es Trophäen oder Punkte sind. Es wird nämlich stimuliert. Aber ist das gut? Brauchen wir das? Immerhin gibt es ja richtige Trophy-Hunter! In dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit der neuesten Folge von Bis zur Glotze!

Moderation: Tobi

Redaktion: Maarten

